Titanfall, Ücretsiz Bir Battle Royale Modu Getirebilir

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Titanfall, yıllar önce Xbox One, Xbox 360, ve PC için piyasaya çıkarıldığında hareketli oynanışı ve duvarlarda koşup atlamanıza imkan veren oyun içi mekanikleriyle büyük bir sansasyon yaratmıştı. Çok sayıda hayran toplaması üzerine, oyunun devamı niteliğindeki Titanfall 2 yayınlandı. Titanfall 2, Battlefield 1’den bir hafta sonra piyasaya çıkarılmış olmasına rağmen oldukça iyi satış rakamlarına ulaştı.

PlayerUnknown's Battlegrounds’un (PUBG) piyasaya çıkışıyla birlikte ise Battle Royale türündeki oyunların popularitesi arttı. Battle Royale türündeki Fortnite gibi ücretsiz oyunların büyük başarı elde etmesi, birçok oyun geliştiricisinin de bu türe yönelmesini sağladı. Şu anda Electronic Arts’ın (EA) sahip olduğu Respawn Entertainment da, görünüşe göre Battle Royale türüne yönelen geliştirilerden birisi olmaya hazırlanıyor.

Breaking RUMOR: EA is going to release a free to play Titanfall Battle Royale game on Monday https://t.co/tvSHRILYBx — Titanfall Intel (@TitanfallBlog) 1 Şubat 2019

Respawn Entertainment hakkında şu sıralar ortalarda dolaşan söylentilere göre, şirket Titanfall’ın ücretsiz bir Battle Royale modu üzerinde çalışıyor ve bunu önümüzdeki hafta piyasaya sürecek. Ancak diğer tüm sızıntılarda olduğu gibi, resmi olarak onaylanana kadar bu tarz haberlere temkinli yaklaşmakta fayda var. Çünkü Respawn Entertainment’ın şu sıralar Star Wars Jedi: Fallen Order’ı yeni bitirdiğini göz önüne alırsak, geliştirici ekibin Titanfall’a ücretsiz oynanışlı bir mod geliştirmesi için yeterli zamanı olmayabilir.

EA, daha önce Star Wars Battlefront II ile ilgili olarak yerli ve yabancı hükümetlerle çok fazla sorun yaşamıştı. Başka bir anlaşmazlık yaşamamak adına Titanfall üzerinde çalışması, şirket için çok daha iyi bir seçenek gibi görünüyor. Eğer Titanfall’ın ücretsiz oynanışlı bir modu gelirse, kazanmak için oyun içi ödemeleri gerektiren bir mod olmayacağını umuyoruz.