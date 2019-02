Titanfall, Ücretsiz Bir Battle Royale Modu Getirebilir

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Titanfall, yıllar önce Xbox One, Xbox 360, ve PC için piyasaya çıkarıldığında hareketli oynanışı ve duvarlarda koşup atlamanıza imkan veren oyun içi mekanikleriyle büyük bir sansasyon yaratmıştı. Çok sayıda hayran toplaması üzerine, oyunun devamı niteliğindeki Titanfall 2 yayınlandı. Titanfall 2, Battlefield 1’den bir hafta sonra piyasaya çıkarılmış olmasına rağmen oldukça iyi satış rakamlarına ulaştı.

PlayerUnknown's Battlegrounds’un (PUBG) piyasaya çıkışıyla birlikte ise Battle Royale türündeki oyunların popularitesi arttı. Battle Royale türündeki Fortnite gibi ücretsiz oyunların büyük başarı elde etmesi, birçok oyun geliştiricisinin de bu türe yönelmesini sağladı. Şu anda Electronic Arts’ın (EA) sahip olduğu Respawn Entertainment da, görünüşe göre Battle Royale türüne yönelen geliştirilerden birisi olmaya hazırlanıyor.

Breaking RUMOR: EA is going to release a free to play Titanfall Battle Royale game on Monday https://t.co/tvSHRILYBx