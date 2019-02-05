Titanfall'un Yapımcılarından Ücretsiz Battle Royale Oyunu Apex Legends

Titanfall serisiyle tanıdığımız Respawn Entertainment, Battle Royale türüne atılan yapımcılar arasına girdi. Oyun stüdyosu, ücretsiz olarak yayınladığı Apex Legends ile Titanfall evreninde geçen Battle Royale oyununu oyuncularla buluşturmak istediklerini dile getirdi.

Call of Duty serisinin en iyi oyunlarından bazılarını gün yüzüne çıkaran Infinity Ward, Activision ile yaşadığı bazı sıkıntılar sonrasında birçok çalışanını kaybetmişti. Infinity Ward’dan çıkan yapımcılar ise Respawn Entertainment isimli bir oyun stüdyosu kurarak, Electronic Arts ile yayıncılık anlaşması imzalamışlar ve yeni oyunları üzerine çalışmaya başlamışlardı.

Uzun süren geliştirme aşamasının ardından Titanfall’u duyuran Respawn, FPS oyunu seven oyunculardan tam not almayı başarmıştı. İçerisinde devasa robotlar, çift zıplama teknikleri ve duvarda yürüme gibi FPs oyunlarında görmeye alışık olmadığımız yenilikler barındıran Titanfall, önemli satış rakamları yakaladıktan sonra oyuncuları Titanfall 2 ile yeniden selamlamıştı.

Apex Legends isimli oyunda Legends adında farklı özellikleri bulunan karakterler yer alacağını dile getiren Respawn, oyunda Titan’lar, çift zıplama ya da duvarda yürüme gibi detayların yer almayacağını dile getirerek, birçok oyuncuyu üzdü. İlk aşamada 8 farklı karaterin bulunacağı oyunun ücretsiz olarak oynanabileceğinin altı çizilirken, sezonluk değişen yenilikler barındıracağı belirtildi.

Fortnite benzeri bir sistem kullanmak istediği görülen Electronic Arts ve Respawn, Apex Legends’in belirli sürelerle sezonlara gireceği, her yeni sezonda büyük değişiklikler yapılacağı ve oyuncular Season Pass satın alarak, bütün bu yeniliklere önceden sahip olabilecekleri belirtildi.