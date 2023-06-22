Denizin Derinliklerindeki Titanik Turistleri İçin Son Bir Umut Daha!

Kayıp Titanik denizaltısının beş üyesini kurtarmak için yalnızca saatler kalmışken, Victor 6000 adlı bir Fransız sualtı robotu, kurtarma çabalarının son umudu olabilir.

Mürettebatsız robotik denizaltı, şu anda arama sahasında bulunan diğer ekipmanlardan daha derine dalabiliyor ve Kuzey Atlantik'in dibinde yaklaşık 3.800 metre (12.500 feet) derinlikte bulunan Titanik'in enkazına ulaşabiliyor.

Robot tek seferde 72 saate kadar çalışabiliyor ve yüzeydeki 25 kişilik bir ekip tarafından uzaktan kumanda ediliyor. Victor 6000 Çarşamba gecesi bir Fransız gemisiyle arama bölgesine ulaşacak ve kısa bir süre sonra çalışmalarına başlayacak.

OceanGate Expeditions tarafından işletilen turistik denizaltı, Pazar günü ünlü gemi enkazını görmek için sekiz saat sürmesi beklenen bir gezi sırasında kayboldu. Geminin sadece yaklaşık 96 saat yetecek kadar oksijeni var, bu nedenle Perşembe sabahı arama çalışmalarında bir ilerleme kaydedilmesi gerekiyor.

Fransız Sualtı Robotu Yolcuların Kurtarılmasını Sağlayabilir

Victor 6000'i işleten Fransız devlet okyanus araştırma enstitüsü Ifremer'in deniz operasyonları müdürü Olivier Lefort Reuters'e yaptığı açıklamada, robotun 10 tonluk denizaltıyı yüzeye taşıyacak güçten yoksun olmasına rağmen, okyanusun dibinde sıkışmışsa onu kurtarabileceğini söyledi.

Lefort, "Victor, sahip olduğu tüm video ekipmanıyla görsel keşif yapabiliyor. Ayrıca denizaltıyı kurtarmak için kullanılabilecek, örneğin kabloları ya da dipte onu engelleyen şeyleri kesmek gibi bir dizi önemli kollarla da donatılmış durumda." dedi.

Çarşamba günü, sualtı arama teknolojisiyle donatılmış bir Kanada uçağının bölgede periyodik vurma sesleri tespit etmesi umutları arttırdı. Bu sesler, kurtarma ekiplerinin yerlerini bulmalarına yardımcı olmak için sesler çıkaran yolcular olabilir ancak Çarşamba akşamı itibariyle araç hâlâ kayıp.

Dalgıçta OceanGate Expeditions CEO'su Stockton Rush, İngiliz milyarder ve maceracı Hamish Harding, Pakistanlı işadamı Shahzada Dawood ve oğlu Suleman ile Fransız kaşif Paul Henry Nargeolet bulunuyor.