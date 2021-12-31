2021'de Tivibu'da En Çok İzlenen Filmler Açıklandı

2021 yılında Tivibu'da en çok izlenen filmler belli oldu. Türk Telekom'un dijital televizyon platformunda bu yıl en çok izlenen yapımlar arasında animasyon filmleri ön plana çıktı. Çok sayıda animasyon yapımının yer aldığı listeye ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Tivibu'da En Çok İzlenen Filmler (2021)

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde Oyuncak Hikayesi 4 Emoji Filmi Avatar 7. Koğuştaki Mucize Lego Filmi Jumanji: Yeni Seviye Hababam Sınıfı Yeniden Yenilmezler: Son Oyun Kirpi Sonic Lego Filmi 2 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’da Seç İzle klasörünün yıl boyu en çok izlenen türü, yüzde 42 ile çocuk içerikleri oldu. Listenin ikinci sırasında, yüzde 38 izlenme ile filmler yer alırken üçüncü sırada ise yüzde 17 ile diziler konumlandı.

Seç İzle klasöründe bu yıl animasyon yapımlarına oldukça yoğun bir ilgi gösterildi. Örümcek Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse) isimli animasyon, yılın en popüler yapımı olmayı başardı.

Örümcek Adam animasyon filmini Oyuncak Hikayesi 4 takip etti. Üçücü sırada ise Emoji Filmi (Emoji Movie) isimli yapım konumlandı. Türk Telekom'un yerli TV platformu üzerinden en çok izlenen yapımlar listesinin dördüncü sırasında ise Avatar yer aldı.

Platformun Seç İzle klasöründe en çok izlenenen diğer yapımlar arasında 7. Koğuştaki Mucize, Lego Filmi, Jumanji: Yeni Seviye, Hababam Sınıfı Yeniden, Yenilmezler: Son Oyun, Kirpi Sonic, Lego Filmi 2, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin isimli filmler bulunuyor. Seç İzle klasöründe ilk sırada yüzde 27 ile aksiyon-macera türü yer alırken ikinci sırada ise yüzde 21 oran ile animasyon türü konumlandı.

Kirala İzle klasöründe ocak ayında Margot Robbie’nin Harley Quinn’i canlandırdığı The Suicide Squad: İntihar Timi, Gerçek Kahraman (Free Guy), Snake Eyes: G.I. Joe Origins, Zihin Gezgini (Reminiscence) ve PAW Patrol Filmi (PAW Patrol: The Movie) izlenebilecek.

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