Tizen OS Akıllı Televizyon Üreticilerinin Kullanımına Sunuluyor

Son dönemlerde akıllı televizyon üreticilerinin ağırlıklı olarak birkaç farklı işletim sistemi üzerine odaklandığını görüyoruz. Bu durumu bir nebze de olsa yavaşlatmak ve tersine çevirmek isteyen Samsung, Tizen işletim sistemini diğer akıllı televizyon üreticilerinin kullanımına sunacak.

Tizen OS Tüm Akıllı TV Üreticilerine Açık Hale Gelecek

Kullanıcılar açısından heyecan uyandıran açıklama, şirketin devam etmekte olan Samsung Developer Conference 21 (SDC 21) etkinliği sırasında geldi. Bu kapsamda üreticiler minimum maliyetleri karşılayarak akıllı televizyonlarında Tizen OS kurulumunu kullanabilecek.

Platform ayrıca Apple Music, Apple TV+, Disney+, Hulu, Netflix, Prime Video, Spotify, YouTube, YouTube Kids ve YouTube TV dahil olmak üzere çeşitli müzik ve video akış hizmetlerine erişim hakkına sahip. Bu bakımdan üreticiler için önemli bir gelişme olduğu söylenebilir.

Son dönemlerde akıllı televizyon üreticilerinin önemli bir kısmı Android TV ya da Fire TV işletim sistemlerini kullanan akıllı televizyonlar sunuyor ve son dönemlerde LG ve Roku gibi markalar dahi, üçüncü taraf markaların kendi platformlarını kullanmalarına izin verdi. Bu bakımdan pazar payı lideri olan Samsung tarafından atılan bu adımı da şaşırtıcı bulmamak gerekiyor.

Öte taraftan herhangi bir üreticinin akıllı televizyonlarında Tizen OS kullanmak isteyip istemediği hala belli değil. Yine de Tizen OS, mevcut platformlar arasından en zengin alt yapıya sahip olanlardan birisi ve kendi işletim sistemine sahip olmayan markaların dikkatini çekebilir.

Peki siz Samsung'un bu adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı televizyonlardaki en iyi işletim sistemi hangisi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.