Todd Phillips’ten Joker 2 Müjdesi!

Başrolünde Joaquin Phoenix’i izleyeceğimiz Joker filmi, 4 Ekim’de izleyicilerle buluşacak. DC spin-off’unun senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Todd Phillips, birden fazla Joker filmi izleyebileceğimizin sinyallerini verdi.

Bugüne kadar Jesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger ve son olarak da Jared Leto tarafından canlandırılan Joker karakteri, bu kez üç Oscar ödüllü Amerikalı aktör Joaquin Phoenix ile hayat bulacak.

Usta yönetmen Martin Scorsese'nin yapımcılığını üstlendiği yeni Joker filminin senaryosunu, The Hangover ve War Dogs filmlerinden tanıdığımız Todd Phillips ve 8 Mile filmiyle tanınan Scott Silver kaleme alacak. Phillips aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlenecek.

55 milyon dolar gibi oldukça mütevazi bir bütçe ile çekilen Joker filmi, 1980'li yıllarda geçecek ve bizleri kült karakterin kökenine derin bir yolculuğa çıkaracak. Buna rağmen çizgi roman köklerine tamamıyla sadık kalmayacak olan film, özgün ve karakteristik bir yapıya sahip olacak.

Mevcut DC filmleri ile aynı anlatı dünyasında yer almayacağı açıklanan Joker, bağımsız hikayelerin anlatıldığı DC Dark adlı yeni bir evrenin kapılarını açacak.

Total Film ile konuşan Phillips, Joker’in devam filmleri için oldukça istekli görünüyor. Joaquin Phoenix’e büyük bir hayranlık beslediğini dile getiren başarılı yönetmen, “Size söyleyeceğim tek şey: Haftanın herhangi bir günü, Joaquin ile her şeyi yaparım. Onun gibi birini daha önce tanımadım. Onun ve benim için oldukça havalı bir işe imza attığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Elbette bu açıklama, Joker 2’nin kesin olarak geleceği anlamına gelmiyor; ancak filmin arkasındaki düşünce göz önüne alındığında, Phillips'in hikayeyi devam ettirme fikrine kesinlikle karşı olmadığını söyleyebiliriz.

Tabii ki, izleyiciler ve eleştirmenlerin vereceği tepkiler Joker’in geleceğinde etkili olacaktır. Film, 4 Ekim’de vizyona girmeden önce Venedik Film Festivali ve Toronto Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak.

Filmde Phoenix’in yanı sıra yanı sıra Robert De Niro, Brett Cullen ve Zazie Beetz gibi isimler de bulunuyor.

Joker Fragmanı