Tofaş Çalışanları Microsoft'tan Yapay Zeka Desteği Aldı

Birçok ileri teknoloji üründe kullanılan yapay zeka, Microsoft tarafından önemli bir destek alıyor. Microsoft, yapay zeka desteği vermek için Tofaş ile işbirliği yaptı. İşte haberimizin detayları.

Dijitalleşmenin en önemli kaynaklarından bir tanesi hiç şüphesiz gelen verileri işleyebilme gücüdür. Ne yazık ki her şirket ve bu şirketin çalışanları böyle bir imkana sahip olamıyor. Bunun farkında olan Microsoft, Türkiye'nin önemli kuruluşlarından bir tanesi olan Tofaş ile yapay zeka alanında çalıştı.

Tofaş çalışanlarına çevrimiçi eğitim verildi

Tofaş çalışanları, neredeyse 200 saat boyunca eğitim aldı ve bu derslerin yaklaşık olarak 150 saati çevrimiçi olarak verildi. Böylece birebir iletişim ile birlikte çalışanların çok daha sistemli bir öğrenme sağlamasına imkan verildi.

Tofaş tarafından kurulan ve 5'er kişilik gruplardan oluşan 8 ekip, kendi birimlerindeki işleri "Microsoft Azure" üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Yapılan çalışmalarda hiç beklenmeyen bir başarı oranı yakalandı. Tofaş çalışanları katıldıkları bu sistemde yaklaşık olarak %80 oranında başarı yakaladı.

Microsoft işbirliği sayesinde Tofaş çalışanları yapay zeka alanında çok daha etkili bir hale geldi. Böylece veriden değer yaratma konusunda bir adım öne geçtiler. Peki sizce bu tür çalışmalar Türkiye genelinde arttırılırsa verimlilik aynı oranda çoğalır mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.