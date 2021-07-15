TOGG 2022 Sonunda Yola Çıkıyor: Fabrikada Son Durum Ne?

TOGG 2022 sonunda banttan inecek. Yerli otomobilin fabrikasının inşaatında zemin hazırlıkları tamamlanırken, çatı kaplama sürecine geçildiği ifade edildi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 18 Temmuz 2020'de Gemlik'te başlayan çalışmaların, plan dahilinde yürütüldüğünü hatırlattı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nin son durumu paylaşıldı. Geçtiğimiz yılın 18 Temmuz tarihinde start verilen Gemlik Tesisi inşaatı, plan dahilinde yolu yarılamayı başardı. TOGG yetkililerinden gelen açıklamaya göre, tesisin gelecek yıl sonunda üretime hazır hale gelmesi mümkün.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan duyuruda, Gemlik Tesisi'nin bir fabrikadan fazlası olması isteniyor. Tek fabrika içerisinde toplanan fonksiyonlar, akıllı ve çevreci özellikleriyle bir fabrikadan daha fazlasını sunacak. 18 Temmuz'da başlayan TOGG Gemlik Tesisi'nde inşaat çalışmaları ilk yılını doldurmak üzere. Peki ya fabrikanın son durumu nasıl?

TOGG 2022 sonunda banttan inecek

Elektrikli otomobil üreticisi, zemin iyileştirmesi ile başladığı inşaat çalışmalarını tamamlamış durumda. TOGG'dan gelen açıklamada, 2021'in Ağustos dönemiyle birlikte sonunda çatı kapama sürecine geçiş yapılacak. Eylül sonuna kadar da tesisin çatı kapama işlemlerinin hazır olması hedefleniyor.

Ayrıca Gemlik'te kurulan fabrikada üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığı dönemde toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanması da mümkün olacak. Şirkete göre fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte en geç 2022'nin son döneminde ilk üretim banttan indirilmiş olacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan gelen yazılı açıklamada fabrikayla ilgili şunlar aktarıldı: