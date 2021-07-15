TOGG 2022 Sonunda Yola Çıkıyor: Fabrikada Son Durum Ne?
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu fabrika ile ilgili kritik eşiğin aşıldığını söyledi. İlk TOGG'un 2022 sonunda hazır olması hedefleniyor.
TOGG 2022 sonunda banttan inecek. Yerli otomobilin fabrikasının inşaatında zemin hazırlıkları tamamlanırken, çatı kaplama sürecine geçildiği ifade edildi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 18 Temmuz 2020'de Gemlik'te başlayan çalışmaların, plan dahilinde yürütüldüğünü hatırlattı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nin son durumu paylaşıldı. Geçtiğimiz yılın 18 Temmuz tarihinde start verilen Gemlik Tesisi inşaatı, plan dahilinde yolu yarılamayı başardı. TOGG yetkililerinden gelen açıklamaya göre, tesisin gelecek yıl sonunda üretime hazır hale gelmesi mümkün.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan duyuruda, Gemlik Tesisi'nin bir fabrikadan fazlası olması isteniyor. Tek fabrika içerisinde toplanan fonksiyonlar, akıllı ve çevreci özellikleriyle bir fabrikadan daha fazlasını sunacak. 18 Temmuz'da başlayan TOGG Gemlik Tesisi'nde inşaat çalışmaları ilk yılını doldurmak üzere. Peki ya fabrikanın son durumu nasıl?
Yerli Otomobil Tasarım Ödülü Aldı: Türkiye'de İlk!
Yerli otomobil tasarım ödülünün sahibi oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), iF Design Award 2021'i mobilite alanında Türkiye'den kazanan ilk marka olmayı başardı.
TOGG 2022 sonunda banttan inecek
Elektrikli otomobil üreticisi, zemin iyileştirmesi ile başladığı inşaat çalışmalarını tamamlamış durumda. TOGG'dan gelen açıklamada, 2021'in Ağustos dönemiyle birlikte sonunda çatı kapama sürecine geçiş yapılacak. Eylül sonuna kadar da tesisin çatı kapama işlemlerinin hazır olması hedefleniyor.
Ayrıca Gemlik'te kurulan fabrikada üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığı dönemde toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanması da mümkün olacak. Şirkete göre fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte en geç 2022'nin son döneminde ilk üretim banttan indirilmiş olacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan gelen yazılı açıklamada fabrikayla ilgili şunlar aktarıldı:
"Bir yıllık inşaat çalışmalarında arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlanarak, üst yapı çalışmalarına geçildi. Uzun terminli ekipman siparişlerinin verildiği TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.
TOGG Gemlik Tesisi'nde bir yılda temel demir ve beton imalatının tamamı bitti. Çelik kolon imalatlarının yüzde 40'ı, yapısal çelik imalatının yüzde 17'si tamamlandı. Gövde tesisinde temel demir ve beton imaları tamamlanırken, prefabrik kolon imalatında yüzde 95, yapısal çelik imalatında yüzde 22 ilerleme sağlandı.
Montaj tesisinde temel demir imalatının yüzde 97'si, temel beton imalatının yüzde 90'ı, prefabrik kolon imalatının yüzde 47'si, temel altı yalıtımın tümü tamamlandı. Enerji tesisinde ise temel demir ve beton imalatı bitti."
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