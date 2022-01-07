TOGG, Ava Labs ile İş Birliği Yaptı

TOGG, Ava Labs şirketi ile bir iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu. Yerli otomobil geliştiren TOGG'un blockchain (blok zinciri) şirketi ile anlaşma imzalaması, çok sayıda kişinin önemli ölçüde heyecanlanmasına neden oldu. Peki, iki şirket arasında gerçekleşen bu anlaşma ne anlama geliyor?

TOGG ile Ava Labs Arasında İş Birliği Gerçekleşti

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ve Avalanche blok zincirini geliştiren Ava Labs, akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek için stratejik bir iş birliği yaptı. Las Vegas düzenlenen CES 2022 etkinliği esnasında duyurulan iş birliği, yeni nesil mobilite hizmetlerinde bir ilk olacak.

USECASE Mobility yaklaşımı ile mobiliteyi bir adım öteye taşıyarak otomobilden fazlasını üretmek üzere yola çıkan TOGG, blockchain teknolojileri konusundaki stratejik partner arayışını tamamladı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, gerçekleşen anlaşma ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Mobilite dünyasında dijital ekonominin rolünün arttığını belirten Karakaş, ilk günden beri TOGG kullanıcıları içni yeni nesil dijital mobilite çözümleri geliştirdiklerini, Ava Labs ile yaptıkları iş birliğinin kullanıcı deneyimini başka bir noktaya taşıyacağını ifade etti.

Söz konusu anlaşmaya ilişkin önemli bilgiler paylaşan Gürcan Karakaş, Tüm mobilite ekosistemine dahil olan iş ortakları, TOGG sahipleri ve hatta TOGG sahibi olmayan kullanıcıların da bu platformdan yararlanabileceğini açıkladı.

Telefonlarda son 15 yılda yaşanan değişim, otomotivde de yaşanıyor. TOGG, IoT ve M2M iletişim teknolojileri ile blok zinciri altyapısını birleştirerek mobilite dünyasında bu değişime liderlik ediyor. Intermodal isimli karma model içeren TOGG Navigasyon sistemi sayesinde kullanıcılar, farklı ulaşım çözümleri kullanarak yolculuk yapma olanağına sahip olacak.

Kullanıcılar, TOGG akıllı cihazlarını önceden rezerve edilmiş şarj istasyonunda park ettikten sonra scooter ile seyahate devam edebilecek veya çevrede bulunan bir kahveciden kahvesini alabilecek. Bu ürün ve hizmetler için TOGG akıllı cihazın kullandığı blockchain teknolojisi ve akıllı kontratlar ile hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapabilecek. Ayrıca araçta yapılan bakım ve değişen parçalar blockchain üzerinde tutulacak. Bu sayede güvenilir bir ikinci el piyasası oluşacak.

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