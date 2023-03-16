Togg ile Bosch Car Service İş Birliği Duyuruldu: İşte Sağlayacağı Faydalar!

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ilk akıllı cihazı T10X’i kullanıcılarla buluşturmasına sayılı günler kala, satış ve satış sonrası yapılanmasında planları doğrultusunda ilerliyor. Kullanıcıya yakın olmak için doğrudan satış modelini seçen Togg, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vermek için tüm organizasyonunu oluşturuyor.

Sahada Çalışan Ekipler için Kapsamlı Eğitim

Togg, Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açarak daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Bosch Car Service ile yaptığı iş birliğiyle kullanıcılara tüm bakım ve onarım hizmetlerini en son standartlarda sunmayı hedefliyor. Anlaşmalı servislerdeki personel, Togg’dan kapsamlı bir ön eğitim alacak ve gerektiğinde Togg Teknik Saha Servisi'nin yardımıyla yüksek gerilim, fotovoltaik ve güvenlik sistemlerinde onarım yapma yetkisine sahip olacak. Tüm onarım, garanti ve proaktif servisler, yalnızca yetkili servis sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilecek.

Kullanıcılara Yaygın, Hızlı, Etkin ve Verimli Deneyim

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, kullanıcılara daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtirken, Bosch Car Service ile yaptıkları iş birliğinin bu hedef doğrultusunda önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Elektrifikasyon dönüşümünü başlatmış, yüksek teknik donanıma sahip, yerel ve küresel anlamda yaygın bir hizmet ağı kuran araç bakım ve onarım servis ağı Bosch Car Service’lerinin, kullanıcı odaklılık, batarya teknolojileri ve bağlantılı teknolojiler konusunda da Togg’a katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Togg, Bosch Car Service ile yaptığı iş birliği sayesinde, Türkiye genelinde daha yaygın, hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunarak kullanıcılarının memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Şirket, doğrudan satış modeli ve hibrit yapıdaki servis organizasyonu ile kullanıcılarına uçtan uca kesintisiz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. Bu iş birliği, Togg’un elektrikli otomobillere yönelik hizmetlerinde Bosch Car Service ağındaki yetkinliğini artıracak ve Türkiye’nin elektrikli otomobillere hizmet veren ilk bağımsız servis organizasyonu olma hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak.