Togg C-SUV Prototipiyle İlgi Odağı Oldu!

Togg, 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından indirmeye hazırlandığı C-SUV’un prototipiyle katıldığı Ankara’daki Eko İklim Zirvesi’nde ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. İşte detaylar!

Togg C-SUV Prototipiyle Gövde Gösterisi Yaptı

Togg, 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından indirmeye hazırlandığı C-SUV’un prototipiyle katıldığı Ankara’daki Eko İklim Zirvesi’nde ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Zirve kapsamında “Mobilite dünyasında dönüşüm ve sürdürülebilirlik” başlıklı bir konuşma yapan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, “Doğuştan elektrikli’ ve ‘sıfır emisyonlu bir teknoloji’ için yola çıktık. Sürdürülebilirlik stratejimizi kullanıcıya değer yaratacak aksiyonlar etrafında şekillendiriyoruz” dedi.

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Eko İklim Zirvesi’nde, C-SUV prototipiyle yerini aldı. Togg’un 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından indirmeye hazırlandığı akıllı cihaz, ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Devlet başkanlarından kamu otoritelerine, uluslararası kuruluşlardan sektör temsilcilerine geniş katılımlı zirvede konuşan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında fark yaratacak uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti. Togg’un doğuştan yeşil ve sürdürülebilir bir şirket olduğunu vurgulayan Karakaş, şunları söyledi:

“Yola ‘doğuştan elektrikli’ ve ‘sıfır emisyonlu bir teknolojiyi hayata geçirmek üzere çıktık. Sürdürülebilirlik stratejimizi kullanıcıya değer yaratacak aksiyonlar etrafında şekillendiriyoruz. Gemlik Tesisimizin inşaat çalışmalarını da dâhil ederek, çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarıyla sürdürülebilirlik konusunda odaklandığımız öncelikli alanlarımız var. Bu öncelikli alanlarımızı paydaşlarımızla birlikte, onların görüşlerini alarak belirledik. Paydaşlarımızla birlikte ve paydaşlarımız için ortak değer yaratma anlayışını tüm süreçlerimizin odak noktasına yerleştiriyor, dünyamızı bunun etrafında şekillendiriyoruz. Akıllı cihazımızda kullanılacak kumaştan herhangi küçük bir parçaya kadar ‘geri dönüştürülebilir mi’, ‘daha organik olabilir mi’ gibi konuları araştırıp, tedarikçilerimizle ona göre iletişime geçiyoruz. Hatta tedarikçilerimiz için ürünle ilgili sorduğumuz klasik soruların yanına, ‘Karbon ayak izi sertifikanız var mı’, ‘Enerji yönetim sisteminiz var mı?’ gibi soruları da ekledik. Bu kriterler de tedarikçi seçimimizde önemli rol oynuyor. Ekosistemimizi sürdürülebilirlik üzerinde büyütmeye devam edeceğiz.”

Toplamda 5 model üreteceklerini belirten Karakaş, ilk olarak elektrikli SUV modelinin satışa sunulacağını, daha sonra C segmentindeki sedan ve hatchback modellerinin üretim sırasına gireceğini söyledi. Karakaş, söz konusu modellerin ardından B-SUV ve C-MPV modellerinin de piyasaya sürüleceğini açıkladı.

2030 yılına kadar beş farklı segmentte 1 milyon adet araç üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Karakaş, 2022 yılının sonunda ilk seri üretim araçlarının banttan indirileceğini, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından ise 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentinde yer alan ilk araç SUV'un satışa sunulacağını duyurdu. Doğu ve Batı'nın kesişim noktasında TOGG'un olduğunun altını çizen Karakaş, logodaki dualite teması hem dış hem de iç tasarımda Doğu ve Batı arasında rasyonel ve duygusal bir denge yaratma fikrini beslediğini söyledi.

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