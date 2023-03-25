Togg, Çekilişle Teslim Edilecek Otomobil Sayısını Artırdı!

Togg, 2023 yılında piyasaya sürülecek olan T10X için yapılacak olan çekilişe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını artırdı. Ön sipariş sürecinde 7 günde 100 binden fazla sipariş alınması üzerine Togg, önceden 12 bin olarak açıklanan çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncelledi.

Ön ödemelerin 27 Mart 2023 tarihine kadar banka yoluyla e-Cüzdan’a yapılacağı ön sipariş sürecinde, sipariş sistemi 27 Mart 2023 tarihinde saat 22:00'de kapanacak. Dijital çekiliş, noter huzurunda 29 Mart 2023'te gerçekleştirilecek. Togg, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

Yedek Listeden Asıl Listeye Geçemeyenlere Ne Olacak?

Eğer teslimatlar sırasında iptaller yaşanırsa yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak ancak yedek listeden asıl listeye geçemeyen kullanıcılar, 2024 yılında belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.

Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

“İlk yılımızda 28 bin adet akıllı cihaz adedine ulaşacağız” diyen Togg CEO'su Gürcan Karakaş, kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine çekilişle teslim edilecek T10X sayısını 8 bin adet artırarak toplamda 20 bin adet olarak belirlediklerini söyledi.