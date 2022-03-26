TOGG CEO'su: Kesintisiz Kullanıcı Deneyimi Sağlayacağız

Türkiye’nin mobilite alanındaki küresel teknoloji markası Togg’un CEO’su M. Gürcan Karakaş, Togg’un davetli olduğu, Barselona’da düzenlenen ve uluslararası blok zinciri marka ve uzmanlarının katıldığı Avalanche Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, mobilite ekosistemlerinin merkezinde blok zinciri ve yapay zekânın yer aldığını belirterek, “Blok zinciri teknolojisi ile geliştireceğimiz akıllı kontratlar sayesinde entegre mobilite servisleri ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlayacağız” dedi. İşte detaylar!

TOGG CEO'sundan İddialı Sözler: Kesintisiz Deneyim

Blok zinciri teknolojileri konusundaki adımlarını Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren Ava Labs iş birliğiyle hızlandıran Togg, blok zinciri, techfin ve fintech gibi yeni nesil teknolojilerle mobilite ekosistemini güçlendirmeyi sürdürüyor. Barselona’da düzenlenen Avalanche Zirvesi’ne konuşan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, otomobili yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürdüklerini belirtti. Karakaş, blok zinciri teknolojisi ile geliştirecekleri akıllı kontratlar sayesinde entegre mobilite servisleri ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Akıllı cihazımız, blok zinciri platformumuz Toggen, startup iş birliklerimiz ve çevik çalışma şeklini benimseyen ekibimiz ile dekarbonizasyon, akıllı yaşam, e-cüzdan, akıllı lokasyon, uzaktan güncelleme, akıllı bağlantı hizmetleri sayesinde kullanıcılara kesintisiz bir mobilite deneyimi sunacağız. Blok zinciri; hızlı, güvenli ve çevre dostu mobilite hizmetleri ve akıllı cihaz güvenliğinde kullanılacak bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Dijitalize edilmiş veri ve diğer varlıklar blok zinciri aracılığıyla güvenli biçimde saklanıp, transfer edilebilecek. Bu nedenle blok zinciri ve yapay zekâ ekosistemlerin merkezinde yer alacak. Yasal düzenlemeler çerçevesinde blok zinciri, techfin ve fintech gibi yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarımıza güvenli, hızlı ve çevre dostu hizmetler sunmanın yöntemlerini geliştiriyoruz. Akıllı cihazımızı tasarlarken, ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber o ekosistemi kurmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

TOGG Hakkında: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca TOGG, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır hâle geleceğini açıkladı. Şirket CEO'su Gürcan Karakaş, aracın maliyetinin Kasım 2021 tarihi itibarıyla 40.000 € olduğunu açıkladı. Vergilerle birlikte aracın satış fiyatının 1.000.000 ₺'yi geçeceği düşünülüyor.

18 Temmuz 2020'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşaat başlangıç töreni düzenlenen fabrikada çalışmalar 16. ayında planlar doğrultusunda devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik açık alan üzerine kurulacak tesis, akıllı ve çevre dostu unsurları aynı çatı altında buluşturuyor. Togg'un Bilişim Vadisi'ndeki merkezine 30 dakikalık mesafede olan fabrikanın inşaatının 2022 yılı ortasında tamamlanması öngörülüyor.

Gemlik'te 1850 kişinin görev yaptığı şantiyede planlamalar çerçevesinde çalışmalarını yürüten şirket, seri üretim bandından elektrikli C SUV aracını 2022 sonunda indirmeyi hedefliyor. Gemlik'teki Togg fabrikasında 14 bin 500 ton çelik montajı yapılan boya tesisinde, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 16 bin 734 metrekare abs kör kalıp montajı yapıldı. Tesisteki üretim hattı boya tanklarının yerleştirilmesi tamamlandı.

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