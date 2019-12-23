TOGG'den Gizemli Yerli Otomobil Paylaşımı

Yerli otomobil için heyecan dolu bekleyiş devam ederken, heyecan seviyesini bir üst seviyeye taşıyacak bir paylaşım da TOGG resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, her gün yeni bilgiler paylaşacaklarını söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye kendi otomobilini geliştirmek için fırsat kolluyordu. Yakın zaman önce ülkemizin önde gelen şirketleri bir araya gelerek, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kurmuş ve çalışmalara başlamıştı. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamayla yerli otomobil tanıtım tarihi resmi olarak belli olurken, heyecanlı bekleyiş de başlamıştı.

Yerli otomobilin 27 Aralık tarihinde tanıtılacağı duyulduktan sonra ise otomobil ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılır olmuştu. Bunların en başında ise yerli otomobilin tasarımı konusundaydı.

TOGG daha önce yaptığı açıklamayla yerli otomobilin tasarımının, Ferrari'ye de tasarımlar üreten İtalyan Pininfarina tarafından yapıldığını duyurmuştu. Resmi tanıtım tarihi bilgisinden sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın brandalarla örtülü otomobilin önünde çekildiği fotoğraf sonrasında, yerli otomobilin Pininfarina K350 konseptiyle benzerlik gösterdiği bildirilmişti.

TOGG'nin paylaştığı tweet'te kullanılan far tasarımlarıyla Pininfarina K350 arasında çok benzerlik olmadığı görülürken, TOGG açıklamasında sadece bununla yetinmedi. 27 Aralık tarihine kadar her gün 14.30'da araca dair yeni bilgilerin TOGG tarafından paylaşılacağını aktaran resmi hesap, takipçilerini de heyecanlandırdı.