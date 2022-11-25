Togg Fabrikasında Süren Üretimlerden Yeni Detaylar Geldi!

Gemlik'teki fabrikada seri üretime başlayan ve geçtiğimiz ay banttan indirilen yerli otomobil Togg'un üretim sürecine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Sabah editörlerinden Ufuk Sandık'ın aktardığı bilgiler, yerli otomobil Togg'un fabrikadaki montaj ve boya gibi önemli aşamalarına dair detayları gün yüzüne çıkarıyor.

Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretime başlayan ve banttan indirilen Togg'un Gemlik kampüsünde üretimler devam ediyor. Pek çok robotun parça üretimlerinde aktif görev aldığı fabrikada yaklaşık 250 civarı robot çalışıyor. Otomasyonun %90 gibi yüksek seviyelerde olduğu iletildiği fabrikada kaynak, boya, gövde ve montaj gibi pek çok önemli işlevi robotlar sağlıyor. Bu otomasyon, yaklaşık 3 dakikada 1 aracın üretilmesini sağlıyor.

Üretimi süren araçlar yaklaşık 600 farklı noktadan tek tek kontrol ediliyor ve banttan inecek aracın hangi modele sahip olacağı 15 saniyelik bir süre içerisinde değiştirilebiliyor. Bu tip durumlar ve kontroller için fabrikada montaj tesislerinin dışında ar-ge merkezi, tasarım merkezi ve strateji ve yönetim merkezi gibi önemli birimler de mevcut.

Togg Fiyatı Şubat 2023'te Ön Siparişle Ortaya Çıkacak

Sabah'a konuşan CEO Gürkan Karakaş, şirketi borsaya açmayı düşündüklerinden de bahsetti. Konuyla ilgili planladıkları bir tarihin olduğunu ve bunu hissedarlarıyla konuştuklarını aktaran Karakaş, şimdilik bu tarihi duyurmak için erken olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda Togg Twitter hesabı üzerinden ön siparişlerin Şubat 2023'te açılacağı açıklanmıştı. Karakaş aynı tarihi yineledi ve ön siparişlerin bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacağını ve aynı yıl içerisinde teslimatların tamamlanacağını belirtti. Aracın fiyatının da yine Şubat ayında açıklanacağının altını çizdi.

CEO Gürkan Karakaş son olarak ön sipariş verenlerin araç teslimatlarının istedikleri yere yapılabilmesi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu sayede eve veya spesifik bir noktadaki garaja aracı teslim ettirebileceksiniz.