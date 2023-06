Togg CEO'sundan Togg'un Geleceğine Dair Önemli Açıklamalar!

Togg, start-up'larla iş birliklerini teşvik etmek için Avrupa'nın en büyük teknoloji etkinliği VivaTech'e katıldı. Togg, "Mobility and Innovation Park by Togg" ve "Discovery Stage by Togg" bölümlerinde katılımcılarla bir araya gelerek start-up'ları yenilikçi mobilite ürün ve hizmetlerini sergilemeye teşvik ediyor.

Etkinlik sırasında Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, otomotiv endüstrisinde sürdürülebilirliğin önemini vurguladı. Togg'un doğal sürdürülebilir bir marka olma konusundaki kararlılığının altını çizen Karakaş, akıllı mobilite cihazlarını, dijital çözümleri ve temiz enerji çözümlerini entegre eden kapsamlı bir yaklaşımın gerekliliğini vurguladı.

"Togg 2030 Yılına Kadar Karbon Nötr Olacak"

Karakaş, Togg'un akıllı enerji çözümleri geliştirmek, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek ve akıllı şehirlerde yeni mobilite hizmetleri sunmak için start-up'larla işbirliği yapma konusundaki kararlılığını ifade etti.

Karakaş ayrıca Togg'un temiz enerjiyi destekleme konusundaki girişimlerinden de bahsetti. Döngüsel ekonomi uygulamaları ve ürün geri dönüşümü üzerinde aktif olarak çalıştıklarını belirten Karakaş, Togg'un 2030 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğinin de altını çizdi.

