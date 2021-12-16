TOGG İçin Hızlı Şarj İstasyonları Kurulacak: Tarih Verildi!

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklamaya göre TOGG için hızlı şarj istasyonları kurulacak. Kacır, istasyonların ne zaman kurulacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG projesiyle yalnızca elektrikli araç üretmenin değil, batarya, otonom araç teknolojileri gibi yenilikçi teknoloji alalarında Türkiye'deki üretim ve AR-GE altapısının da güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yerli otomobilin seri üretimiyle birlikte araçlarda kullanılacak olan bataryaların Türkiye'de üretilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Kacır, TOGG ile dünya devi Farasis'in batarya hücresi yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacağını ifade etti.

Ford'un Türkiye'deki fabrikasında elektirkli ticari araç ve akü üretimi için 2 milyar euroluk yatırım duyurduğunu ifade eden Kacır, "Bu yatırım ile Ford, kendisi ve Volkswagen için elektrikli ticari araçların üretimini gerçekleştirecek" şeklinde konuştu.

TOGG Hızlı Şarj İstasyonları Ne Zaman Kurulacak?

Elektrikli araç yatırımları ile beraber Türkiye'de elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasını destekleyecek şarj altyapısı konusunda da çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen Kacır, teknik standartları yayımladıklarını söyledi.

İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirliediklerinin altını çizen Kacır, buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladıklarını, 2022 yılının sonunda TOGG'un satışlarını destekleyecek şekilde Türkiye'nin dört bir yanında hızlı şarj istasyonlarını hazır hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye'de TOGG ile beraber gelişecek mobil ekosistemiyle çok sayıda girişimin ortaya çıkacağını söyleyen Kacır, mobilite alanında Turcorn'lar çıkaracaklarına inandıklarını belirtti.

Yerli Otomobilin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, yerli otomobilin fiyatina ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Karakaş, fiyatlandırmanın 2022 yılının sonunda veya 2023 yılının başında belli olacağını açıklamıştı.

Yerli otomobil piyasaya sürüldüğünde elektrikli araçların fazla yaygınlaşmış olmayacağını öngördüklerini ifade eden Karakaş, C Segmentinde içten yanmalı araçlarla, özellikle de dizel araçlarla rekabet edeceklerini söylemişti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, C SUV'un kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla rekabetçi olacak bir fiyatla satışa sunulacağını duyurmuştu. Karakaş, bataryanın hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikadan daha az bir süre içerisinde yüzde 80 doluluğa ulaşacağının altını çizmişti.