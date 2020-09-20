Yerli Otomobil TOGG İçin Şarj İstasyonu Kurma Zorunluluğu Başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta yerli otomobil TOGG olmak üzere elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarını belirlemek için yeni bir döneme giriş yaptıklarını söyledi. Bakan'ın açıklamasına göre her 50 park yerinden bir tanesi elektrikli araçlar için ayrılacak.

Geçtiğimiz aylarda Bursan'nın Gemlik ilçesinde fabrikası kurulmaya başlayan ve 2023'te yollara çıkması planlanan yerli otomobil TOGG için şarj istasyonları kurulacak, otoparklardaki park yerleri belirlenecek ve trafik hayatında elektrikli araçların da yeri ayrılmış olacak.

TOGG ne zaman trafiğe çıkıyor?

"Otopark Yönetmeliği'nde yapacağımız düzenlemeyle birlikte her 50 park yerinden bir tanesi elektrikli araçlar için ayrılacak, şarj istasyonları olacak, bu zorunlu hale geliyor." diyen Bakan Kurum, Gemlik'teki fabrikada herhangi bir sorun tespit etmediklerini ve planlamaya göre 2023'te yerli aracı trafiğe sokmak istediklerini aktardı.

"Gemlik'te yerli otomobilin üretimine ilişkin artık hiçbir engel yok. Yerin tahsisini gerçekleştirdik, ÇED raporunu onayladık, fiilin de zaten inşaatlar başlamış durumda.

Yerli otomobilimizin 2023 yılında yola çıkmasıyla birlikte konutlarda, AVM'lerde, yollarda elektrikli şarj istasyonları ihtiyacı ortaya çıkacak. Buna ilişkin de hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ortak bir proje yürütüyoruz."

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Elektrikli araç şarj üniteleri nereye kurulacak?

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin otoparklarını düzenleyerek ülke genelinde TOGG için şarj istasyonu zorunluluğuna dikkat çeken Bakan Kurum, yerli otomobille eş zamanlı olarak şarj ünitelerinin de kullanıma hazır olacağını belirtti.