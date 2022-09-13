TOGG'dan Merak Uyandıran Bir Paylaşım Geldi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmî Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni paylaşım büyük merak uyandırdı. Atılan tweet'te Türk Hava Yolları kargo uçağına yer veriliyor. Otomobilin nereye götürüldüğü de ayrı bir merak konusu.

Resmî Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bu videoda TOGG'un SUV otomobili, Türk Hava Yolları'na ait bir kargo uçağıyla karlı bir ortama götürülüyor. Ayrıca yer alan çok yakında ifadesi de dikkat çekiyor.

TOGG'un Paylaşımıyla İlgili İddialar Büyüyor

Daha önce Dünya'nın önde gelen akredite test merkezlerinde -40'a varan zorlu koşullarda testleri gerçekleştiren TOGG'un bu testlerin meyvelerini alabilmek adına yeni testler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Genel bir tanıtım klibinin de kısa kesiti olabilecek video hakkında şimdiden pek çok tahmin ve söylenti mevcut. 2023 yılında trafikteki yerini alacak olan TOGG'un fabrikası 29 Ekim tarihinde açılacak ve o tarihten itibaren seri üretime geçilmesi bekleniyor.

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