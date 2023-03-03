Togg Öncesi ÖTV Düzenlemesi: Togg'un Fiyatı Belli Oluyor!

Togg'un ön sipariş sürecine ilişkin gerçekleştirilen NFT satışlarının ardından yeni yaşanan gelişme Togg'un ön sipariş fiyatını ilgilendiriyor. Elektrikli otomobillerde indirimli ÖTV'ye tabi matrah artırıldı. Yapılan bu değişikliğin en büyük nedeni olarak bu ay piyasaya çıkması beklenen Togg fiyatıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

Ekonomim'in haberine göre elektrik motorlu otomobillerin tabi oldukları ÖTV oranına ilişkin matrah düzenlendi. Bu bağlamda elektrikli otomobillerde indirimli ÖTV'ye tabi matrahın artırılmasının yanı sıra düşük ÖTV'ye tabi matrah 700 bin TL'den 1.25 milyon TL'ye çıktı.

Togg Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Yeni değişiklikler 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli II sayılı listede değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzmanlar yapılan bu değişikliğin Togg için yapıldığını belirtirken, Togg'un fiyatının 1.5 milyon TL olması bekleniyor.

Konuya dair ifadelerini aktaran ve yeni düzenlemeyi yorumlayan EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin bu değişikliğin Togg için yapıldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: