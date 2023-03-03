Togg Öncesi ÖTV Düzenlemesi: Togg'un Fiyatı Belli Oluyor!
Togg'un çıkışı öncesi gerçekleştirilen yeni ÖTV düzenlemesi Togg'un fiyatına ışık tutuyor. İşte detaylar!
Togg'un ön sipariş sürecine ilişkin gerçekleştirilen NFT satışlarının ardından yeni yaşanan gelişme Togg'un ön sipariş fiyatını ilgilendiriyor. Elektrikli otomobillerde indirimli ÖTV'ye tabi matrah artırıldı. Yapılan bu değişikliğin en büyük nedeni olarak bu ay piyasaya çıkması beklenen Togg fiyatıyla ilgili olduğu düşünülüyor.
Ekonomim'in haberine göre elektrik motorlu otomobillerin tabi oldukları ÖTV oranına ilişkin matrah düzenlendi. Bu bağlamda elektrikli otomobillerde indirimli ÖTV'ye tabi matrahın artırılmasının yanı sıra düşük ÖTV'ye tabi matrah 700 bin TL'den 1.25 milyon TL'ye çıktı.
Togg Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Yeni değişiklikler 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli II sayılı listede değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzmanlar yapılan bu değişikliğin Togg için yapıldığını belirtirken, Togg'un fiyatının 1.5 milyon TL olması bekleniyor.
Konuya dair ifadelerini aktaran ve yeni düzenlemeyi yorumlayan EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin bu değişikliğin Togg için yapıldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"Bu vergi düzenlemesi Togg için yapılıyor. Togg çıkacağı tarihte bunun yeniden güncelleneceğini söylemiştik. Togg bu ay piyasaya çıkacak. Motor gücü 160 KW'yı geçmeyenler için %78, geçenler için de %80'lik bir artış var. Burada burada ilk kısımdaki 1.25 milyon TL matrahı Togg'u ilgilendiriyor. Togg'un matrahının 1. 25 milyon TL'yi aşmayacağını öngörüyoruz. Togg'un vergisiz fiyatının maksimum 1 milyon 250 bin diye düşündüğümüzde bu da aracın fiyatının %10 ÖTV+ %18 KDV ile 1 milyon 622 bin TL'yi geçmeyeceğini öngörüyoruz. Togg'un ortalama fiyatının 1.5 milyon TL bandında olacağını tahmin ediyoruz."
Togg Ön Sipariş Hakkı Sağlayacak NFT'lerin Satışa Sunulacağı Tarih Belli Oldu
Togg'un ön siparişine katılma ve teslim alma sırası için büyük önem taşıyan "100. Yıl Özel Seri" NFT'lere satın almak için Trumore uygulamasını kullanan kişi sayısı 20 bini aşmış durumda.
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