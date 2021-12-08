TOGG Oyun Şirketleri ile Birlikte Çalışıyor!

TOGG, oyun şirketleri ile beraber çalıştıklarını açıkladı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil için üç oyun şirketinin bir araya geldiğini söyledi. Karakaş tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

TOGG Oyun Şirketleri ile İş Birliği Yapıyor

Sabah'ta yer alan habere göre TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, 12. Boğaziçi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Otomotiv Sektörünün Geleceği" konulu panelde yerli otomobil ile ilgili yeni gelişmelere ilişkin çok önemli bir açıklamada bulundu.

Bir yıldan fazla süredir binlerce fikrin içerisinden 350 kullanıcı deneyimini sunan senaryo seçtiklerini ifade eden Karakaş, bunların içerisinden 40 tanesini inovasyon derecesi yüksek olarak belirlediklerini ve bunları yapabilecek startup'ları aradıklarını söyledi.

A'dan B'ye giderken keyif de almak istediklerini ifade eden Karakaş, şu anda üç tane oyun şirketinin bir araya geldiğini ve bu konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Dünyada müthiş bir dönüşüm yaşandığını ve dönüşümle birlikte fırsatların da ortaya çıktığını belirten Karakaş, bu fırsatların özellikle teknolojinin gelişmesinden, sosyal hayattaki gelişmelerden ve mega trendlerin tetiklemesiyle otomotivin yaşam alanlarına dönüşmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Bir taraftan akıllı bir cihazı tanımlarken ve tasarlarken diğer yandan da bunun ihtiyaç duyacağı ve yaratacağı iş modelleriyle birlikte oluşacak bir ekosistemi geliştirmeye başladıklarını ifade eden Karakaş, 226'nın üzerinde startup ile görüştüklerini ve bunların içerisinden muhtelif görüşmelerden sonra 24 tanesiyle "Proof of Concept" yaptıklarını söyledi.

24 startup'ın içerisinden 10 tanesiyle el sıkıştıklarını belirten Karakaş, akıllı cihazların yanında mobilite eko sistemin çekirdeğini oluşturacak yapıyı oluşturarak yola çıkıyor olacaklarının ifade etti ve "Hatta kişisel hedefimiz, aracımızın, akıllı cihazın lansmanından önce ve böyle bir teknoloji ürününü piyasaya sunmak ve teknoloji şirketi olduğumuzun da altını çizmek" sözlerini kullandı.

Elektrikli araçlar konusunda geçmiş dönemlerde kullanıcıların üç adet kaygısının bulunduğunun altını çizen Karakaş, bu kaygılardan ilkinin pahalılık, ikincisinin uzun şarj süresi ve üçüncüsünün ise kısa menzil olduğunu belirtti. Karakaş, artık ulaşılabilir ve içten yanmalı motorlu araçlarla fiyat rekabeti yapabilecek elektrikli araçları üretmenin mümkün olduğunu açıkladı.

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