Togg'a Özel Kredi Kampanyası Ortaya Çıktı: İşte Kredi ve Faiz Miktarları!

Togg T10X için bir kamu bankası tarafından sunulan özel kredi kampanyası detayları ortaya çıktı. 24 aya kadar vade ile birlikte 300 bin TL'ye kadar kredi kullanılabilecek.

Bahsi geçen kredinin faiz oranı hayat sigortalı sistemde %1,36, hayat sigortası istemeyenler için ise %1,41 olacak. Bu kredi paketi sayesinde vatandaşların Togg T10X'e daha kolay ulaşılabilmesi amaçlanıyor.

Togg Kredi Kampanyasının Detayları

Bir kamu bankası Togg'a özel kredi kampanyası başlatmış.



300 bin TL'ye kadar krediye 24 aya kadar vade ve %1,36 faiz veriyor. (Hayat sigortası zorunlu)



Normalde 1.2 milyon TL ve üzeri araçlarda kredi oranı %20, vade süresi 12 aydır.



Togg'un nisan fiyatı 1 milyon 250 bin TL. pic.twitter.com/X6G35qfRgI — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) April 7, 2023

Normal koşullar altında sıfır bir otomobil için kredi çekmek isteyen bir vatandaş, fiyat aralığına göre belirlenen oranlarda ve maksimum vade şartlarına uymak zorunda kalıyor. Emre Özpeynirci'nin aktardığı bu kredi kampanyasına göre hayat sigortalı sistemde %1,36'dan 300 bin TL çeken ve bunu 24 ay taksitle ödemek isteyen bir vatandaş, aylık 15.200 TL ila 15.330 TL arasında ödeme yaparak Togg T10X'e sahip olabilir.

Emre Özpeynirci'nin bu krediyi hangi kamu bankasının sağladığını açıklamadığını belirtelim. Peki siz bu kampanya hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.