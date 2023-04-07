Togg'lar Tırlara Yüklendi: Teslimatlar Başladı (Video)

Togg, ilk T10X modeli için gerçekleştirilen teslimatları gösteren yeni bir video paylaştı. Toplamda 30 adet T10X'in fabrikadan çıkarılarak teslimat için yüklendiği gösterilen video vatandaşlarla paylaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), T10X modeliyle ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı. Togg Teknoloji Kampüsü'nden gelen paylaşımda, teslimata hazır hâle gelen T10X'lerin tırlara yüklenmesinin görüntüleri yer aldı.

Togg tarafından yapılan paylaşımda, "Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor." ifadelerine yer verildi. Paylaşımda başka bir açıklama yer almazken videoda 5 tır dolusu T10X'in teslimata hazırlandığı görülebiliyor.

Togg T10X Teslimatları Başladı

Gölcük ve çevresindeki otoyolları kullananların Togg T10X taşıyan tırları görebilmesi muhtemel. Togg yetkilileri teslimatların aynı hızda devam edeceğini belirtiyor.

Togg T10X çekilişleri için yapılan ön ödemelerle ilgili de bir gelişme yaşandı. Togg, çekilişe katılan ancak araç sahibi olma hakkı kazanamayan vatandaşların 60 bin TL'sini iade ettiğini duyurdu. Şirket, iadelerin banka prosedürleri nedeniyle birkaç gün sürebileceğini belirtti ve sürecin banka ile birlikte takip edilmesi gerektiğine değindi.