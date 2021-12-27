TOGG Üretim Hattı Kurulumu Başladı! 2023'te Yollarda Olacak

Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulan TOGG fabrikasınun üretim tesisindeki inşaat çalışmaları hızla sürüyor. TOGG üretim hattı kurulumu detayları açıklandı.

TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, geçtiğimiz saatlerde yaptığı konuşmada tesisinin havadan drone görüntüleri ile birlikte yerli otomobil ile ilgili çok önemli bilgiler verdi.

TOGG'un Gemlik tesisinde boyahane ve gövde bölümlerinin hat kurulumu ile robotik üretim entegrasyon çalışmalarına başladıklarını söyleyen CEO Karakaş, 2022 sonunda seri üretime geçecek akıllı fabrikada 250 robot görev yapacağını ifade etti.

TOGG üretim hattı kurulumu detayları açıklandı

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada planlarına uygun bir zamanlama ile gittiklerini belirterek, "Akılla kalbi, doğu kültürüyle batı kültürünü, insanla teknolojiyi birleştiren markamız Togg'un, ilk akıllı cihazı C segmenti SUV'un, önce ülkemizde ardından da Avrupa'da pazara çıkmasına yaklaştık." dedi.

TOGG, akıllı cihazı geliştirirken "yüzde 51 yerlilik oranı"na sahip olacağına inanıyor. Yerli otomobilin tedarikçilerinin yüzde 75'i Türkiye'den seçilirken yüzde 51'in üzerine çıkılacağının da mesajı verilmiş oldu.

CEO Karakaş verilen her sözün tutulduğunu hatırlatarak, "Marmara Bölgesi'nde üretim yapacağız dedik, Gemlik'i mobilitenin kalbi yaptık. 'Akıllı cihazımız değil, üretimimiz de temiz olacak' dedik, Avrupa'nın en temiz tesislerini kurduk. 'Pandemiye rağmen gecikme olmaz' dedik, tesislere başlama tarihimizde şaşma olmadı, planlarımız çerçevesinde ilerliyoruz." dedi.

CEO Karakaş'a göre, Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan ve 30 milyar TL'lik fonlama almayı başaran Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri A.Ş, 2031 yılı itibarıyla yıllık 20 GWs batarya paketi üretim kapasitesine ulaşacak.