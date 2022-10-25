TOGG ve THY İş Birliği Yaptı: Karayolunda Mil Kazanılabilecek

29 Ekim Cumartesi günü lansmanı yapılacak olan yerli elekrikli otomobil markası TOGG, ünlü markalarla iş birliğini sürdürüyor. Deneme üretimi, test, hızlı şarj altyapısı ve pil fabrikası açısından süreç devam ederken 3. taraf şirketlerle anlaşmalar da yapılıyor.

Bugün de Türk Hava Yolları (THY) ile iş birliğini duyuran TOGG, karayolunda statü Mil kazandırma yönünde çalışmalar yapacak.

Statü Mil ve Mil Kazandıran Anlaşma Yapıldı

TOGG ve THY arasında yapılan anlaşmaya göre ilk kez bir şirket karayolunda statü Mil ve Mil kazandırabilecek. Sadece ürün satın almaya yönelik değil navigasyon veya e-cüzdan servisleri de kullanılarak Mil kazanmak mümkün olacak.

Kazanılan Miller ile ödül bilet düzenleme başta olmak üzere Cash&Miles ile bilet satın alma aşamasında Mil ile ödeme yapılabilecek. Aynı zamanda shopandmiles.com üzerinden alışveriş yapmak da mümkün hale gelecek. Tüm bu imkanlara ulaşmak için elbette TOGG sahibi olma şartı bulunacak.

İş Birliğine Dair Açıklamalar Yapıldı

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama;

#YeniLigeYolculuk’ta kullanıcılarımıza kesintisiz bir deneyim yaşatmak için iş birliklerimizi genişletmeye devam ediyoruz.



Türk Hava Yolları Yolcu Programı #MilesAndSmiles ile yapacağımız iş birliği ile dünyada karayolunda statü Mil kazandıran ilk #mobilite markası olacağız. pic.twitter.com/ieqPZRYP7w — Togg (@Togg2022) October 25, 2022

TOGG CEOS'su Gürcan Karabaş iş birliği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

“Akıllı cihazımızla birlikte oluşturduğumuz mobilite ekosisteminde kullanıcılarımıza kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor, iş ortaklarımızla birlikte fırsatlar dünyamızı geliştiriyoruz. Yola çıktığımız ilk günden itibaren yanımızda olan dünya markamız Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles programı kapsamında yeni bir ortaklığa adım atmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu iş birliğiyle dünyada kullanıcılara karayolunda statü Mil kazandıran ilk şirket olacağız. Miles&Smiles üyelerini mobilite ekosistemimizin sunacağı fırsatlarla tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz.”

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise şunları şöyledi;

“Dünyanın en çok ülkesine uçan bayrak taşıyıcı havayolu olarak müşteri sadakat programımız Miles&Smiles ile bugün toplam 15 milyon üyeye, 200’den fazla program ortağına ulaşarak Türkiye’nin en büyük, Star Alliance üyeliğimiz ile de dünyanın en güçlü havayolu sadakat programlarından biri konumuna ulaştık.

Bizler bugüne kadar üyelerimize sadece uçuşları esnasında değil, hayatın her anında ayrıcalık ve avantajlar sunmayı hedefledik ve bu inancımızla bugün 13 farklı sektörde Miles&Smiles üyelerine ayrıcalık sunuyor, onların bu sektörlerden de Mil kazanmalarını sağlıyoruz.

Bu kapsamda Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyor ve bir ilke imza atarak Miles&Smiles üyelerimizin ilk defa Togg iş birliği vesilesiyle uçuş harici statü Mil kazanabilecekleri haberini vermekten memnuniyet duyuyoruz.”