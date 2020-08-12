TOGG'dan Yerli Otomobil Fiyatı Açıklaması

Yerli otomobil fiyatı hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atılmıştı. TOGG, ortaya atılan yerli otomobil fiyatı hakkında açıklama yaptı. İşte TOGG tarafından yapılan yerli otomobil fiyatı ile ilgili açıklama.

Yerli Otomobil Fiyatı Belli Oldu İddiaları Yalanlandı

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada yerli otomobil fiyatının resmi olarak açıklanmadığı belirtildi. Açıklamada şu cümlelere yer verildi.

"Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022’den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz."

Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022’den önce de açıklamamız mümkün değil.



Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.



Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz 😉#TOGG — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) August 12, 2020

Yerli Otomobil Özellikleri Neler?

Yerli otomobilin motor gücü 150 kW. İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. Yerli otomobil 0'dan 100 KM'ye 4.8 saniyede ve 7.6 saniyede ulaşabilmekte. Araç yarım saatte şarj olmakta ve 500 kilometre/ 300 kilometre menzile sahip.

Yerli otomobilde dikiz aynası yerine kamera bulunmakta. Aracın pillerinin aracın tabanına yerleştirildiği açıklandı. Araç merkeze sürekli bağlı kalacak ve güncellemeler uzaktan araca yüklenecek. Arıza yaşandığında ekip araca uzaktan müdahale edecek.

Yerli otomobil özellikleri hakkında videomuzu izleyebilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.