TOGG Yerli Otomobil Tedarikçileri Belli Oldu: 75'i Yerli Olacak

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş TOGG yerli otomobil tedarikçilerini belirlediklerini duyurdu. TOGG CEO'sunun açıklamasına göre 101 tedarikçiden 75’i yerli olacak. İşte yerli otomobil TOGG hakkında merak edilen tüm detaylar.

“Tedarikçi seçimlerini tamamladık. Toplam 101 tedarikçinin yüzde 75’i yerli ve bunun da çoğunluğu TAYSAD üyesi kuruluşlardan, yüzde 25’i ise tüm dünyadan kuruluşlardan oluşuyor” ifadelerine yer veren TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, yerli tedarikçilerin eksiğinin başarıyla kapatılacağını söylüyor.

TOGG yerli otomobil tedarikçileri açıklandı: 101 tedarikçiden 75'i yerli

Elektrikli otomobillerin batarya konusunda ön plana çıktığına vurgu yapan CEO Karakaş, “Elektrikli aracın belki de en önemli parçası batarya için bu konuda kendini kanıtlayan Farasis ile anlaşma imzaladık. Yerli tedarikten sağlayamadığımızda, en iyisi neredeyse oradan almamız gerekiyor. Şimdiye dek 200 start-up inceledik ve 9’u ile çalışmaya başladık” şeklinde konuştu.

TOGG fabrikasındaki gelişmelere de değinen TOGG CEO'su açıklamasında, “Gemlik’te toplam 1,2 milyon metrekare arazide 175 bin metrekarelik bir tesisimiz olacak ve 4.300 kişiye istihdam yaratacak. Yıllık 175 bin araç kapasitesine sahip tesisimizde, 2032’ye kadar 1 milyon toplam üretim olacak” dedi. CEO ayrıca geçtiğimiz haftalarda Avrupa'nın en temiz tesisini kurduklarını dile getirmişti.

Daha önceki açıklamalarında ise dünyanın dev fabrikalarıyla işbirliği halinde olduklarını söyleyen CEO Karakaş, "Aracın elektrikli motoru için Bosch ile görüşüyoruz. Aracın bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile gizlilik sözleşmesi imzaladık. Bunlardan biri ile anlaşacağız. Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtik." demişti.

Bir süre önce yerli otomobilin yerlilik oranı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından detaylandırılmıştı. Bakan Varank verdiği demeçte, “Aracımız piyasaya çıktığı anda yüzde 51 yerlilikte çıkacak -bu bize verdikleri taahhüt- ve 2026 yılında aracımızdaki yerlilik oranı yüzde 68 seviyesine çıkacak” ifadelerini kullanmış ve şunları söylemişti:

“Dünyada elektrikli otomobillere baktığımızda bunların tamamında şu anda elektrik motorlarının birkaç firmadan geldiğini, pil teknolojilerinin birkaç firmadan geldiğini görüyoruz ama ben Almanya’da hiç şöyle bir eleştiri duymadım: 'Yani biz yüz yıldır araba üretiyoruz. Bunun içindeki piller niye Çin’den geliyor?' diye soran bir Almanla ben karşılaşmadım.”