Togg Yurt dışında Halka Açılacak

Geçtiğimiz günlerde Togg fabrikasında basın mensuplarını bilgilendirmek için yapılan gezide Togg'un gelecek planları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. HaberTürk'te yer alan habere göre Togg CEO'su Gürcan Karakaş, firmanın yurt dışında halka açılacağını belirtti.

Yeni araçların üretimi fabrikalarda hızla devam ederken hem yurt içi hem de yurt dışı piyasasında adından söz ettirmeyi başaran Togg, ülke sınırları dışında da otomotiv pazarından pay almak istiyor.

Togg CEO'su: "Türkiye'de Başarılı Olmadan İhracatta Başarılı Olamayız"

Firmada yaşanan son gelişmeler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürkan Karakaş, "Her profesyonel şirket gibi, biz de büyümek için borsaya açılmak gerektiğini biliyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Büyük ihtimalle yurt dışında halka açılacağız. Bu konuda henüz bir tarih veremiyoruz.” dedi.

2023 yılı sonu itibarıyla yatırım tutarının 1,8 milyar euro'yu aşacağını belirten Togg CEO'su, Türkiye'de başarılı olmadan önce ihracatta başarılı olamayacaklarını ifade etti.

Avrupalı üreticilerle otomotiv alanında rekabet edeceklerini belirten Karakaş, ihracatta ilk hedeflerinin üretimin %10'unun yurt dışına gönderilmesi olduğunu söyledi.

Togg'un Avrupa şirketi olarak bilinen togg Europe, şimdilik Avrupa'daki kullanıcı deneyimi araştırmaları üzerine yoğunlaşıyor. Araştırmaların bitmesiyle birlikte bu şirket üzerinden 2024 yılında ihracata başlanacak ve Togg otomobillerinin Avrupa markalarıyla rekabetinin önü açılacak.