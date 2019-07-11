Tokyo'da Bir Otel Odaya Uçuş Simülatörü Kurdu

Tokyo'da bulunan Haneda Excel Hotel Tokyu isimli bir otel odaya uçuş meraklıları için uçuş simülatörü kurdu. Otel odası gündüzleri uçuş simülatörü olarak, geceleri ise konaklama yapmak için kullanılıyor.

Otel Odasında Boeing 737 Uçuş Simülatörü Bulunuyor

Superior Cockpit Room isimli odayı kullanıcılar gündüzleri 90 dakika boyunca bir eğitmen ile birlikte kiralayabilmekteler. Eğitmen Tokyo Uluslararası Havaalanı'ndan Osaka Uluslararası Havaalanı'na kadar olan simülatörde rehberlik etmekte.

Uçuş simülatörü odasını 90 dakika boyunca kullanmanın maliyeti ise yaklaşık 276 dolar. Otel odasını gecelik olarak kiralamak isterseniz 233 dolar ödemeniz gerekmekte. Bu fiyat normal otel odalarına kıyasla iki kat daha fazla.

Odayı gecelik olarak kiraladığınızda ne yazık ki uçuş simülatörünü kullanamamaktasınız. Otel yetkilileri uçuş simülatörünün kontrol düğmelerinin üzerine akrilik bir tahta yerleştiriyorlar. Ayrıca otel odasında bir geceden fazla konaklama yapılamamakta.

Otel yetkilileri yaptıkları açıklamada "müşterilerimize eşsiz deneyimler sunmaktan gurur duymaktayız." dedi. Havacılık meraklılarının oteli çok seveceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Sizler içerisinde uçuş simülatörü bulunan otel odası hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!