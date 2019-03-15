Tokyo Olimpiyatlarında Asistan Robotlar Kullanılacak

Londra 2012 Olimpiyatları sırasında katılımcıların yollarını bulmasını sağlamak ve onlara yardımcı olmak adına binlerce gönüllü görev almıştı. Benzer bir durum Rio 2016 sırasında da yaşanmıştı. 20210 yılında Tokyo’da düzenlenecek olan yaz oyunları için Japonya çok daha radikal bir karar aldı ve gönüllüler yerine robotları çalıştırma kararı aldı.

Tokyo 2020 Olimpiyatları organizasyonu üstlenen yetkililer, bugün yaptıkları açıklama ile yaz ve paralimpik oyunları sırasında çalışacak iki robotu ve eksoskeleton adı verilen yapıyı tanıttılar. Robotların olimpiyatları izlemeye gelenlere yol göstermekten, aradıklarını bulmaya yardımcı olmaya kadar birçok görev yapacakları belirtildi.

Toyota tarafından yapılan robotların, oyunlar sırasında koltuk gösterme, bilgi verme, yemek ve içecek taşıma gibi birçok görevleri olacağı aktarılanlar arasında yerini aldı. İnsan Destek Robotu (HSR) olarak tanımlanan robotların bir şeyleri tutmak ve taşımak için kolları olduğu görülürken, Taşıma Destek Robotu (DSR) denilen robotların ise daha çok küçük malzemeler taşımak ve etrafta dolaşmak için geliştirildikleri ifade edildi.

Robotların geliştiricisi Toyota, henüz geliştirme aşamasında olan üç robotun, olimpiyatlara yetiştirilmek üzere sınırlı sayıda geliştirildiğini, olimpiyatların ardından sürecek ar-ge çalışmalarının ardından 2030 yılında son kullanıcı tarafından satın alınabilir hale geleceklerini de söyledi.