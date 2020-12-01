Tolga Çevik’in Tolgshow’u Exxen’e Taşınıyor!

Acun Ilıcalı, Tolga Çevik’in Tolgshow programının da popüler dijital yayın platformu Netflix rakibi Exxen’de yer alacağını duyurdu. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan program, Acun Ilıcalı’nın verdiği tarih ile beraber dijital yayın hizmeti Exxen’de yayımlanmaya başlayacak. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Tolga Çevik’in Tolgshow’u Ne Zaman Başlayacak?

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı, yeni dijital yayın hizmeti Exxen’i duyurmuştu. Dijital yayın platformu duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda insan tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. 2021 yılında hizmet vermeye başlaması beklenen Exxen’de yayımlanacak içerikler için pek çok isim ile görüşülmeye devam ediliyor.

Acun Ilıcalı, daha önce Hasan Can Kaya, Enes Batur, Feyyaz Yiğit gibi isimler ile anlaşmıştı. Ilıcalı, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile beraber uzun bir zamandır seyirci kitlesinden uzak kalmış bir programın tekrardan ekranlara döneceğinin müjdesini verdi. Ilıcalı, Tolga Çevik’in Tolgshow programının da dijital yayın platformu Exxen’de yayımlanacağını duyurdu ve yayın tarihini paylaştı.

TV8 kanalının sahibi Ilıcalı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Başarılı komedyen Togla Çevik ‘Tolgshow’ programıyla 1 Ocak’tan itibaren Exxen’de... Exxen’de buluşalım” ifadelerini kullandı. Yapılan paylaşım ile birlikte ünlü komedyenin 1 Ocak tarihinden itibaren seyirciler ile buluşmaya kaldığı yerden devam edeceği belli oldu. Ünlü komedyenin hayranları programı şimdiden sabırsızlıkla beklemeye başladı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Exxen benim hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediklerimizi yapamıyoruz. Bunun sebebi reklam kuralları. Exxen başka bir dünya. Ülkemizde olmayan her şeyi dibine kadar yapabileceğiz. Süre sıkıntısı da yok. Çok iyi isimlerle anlaştık. Dünya markalarıyla mücadele edeceğiz. Büyük bir risk aldık, inşallah batmayız” ifadelerine yer vermişti.