Tom Clancy's Elite Squad Ücretsiz Olarak Yayımlandı!

Ubisoft tarafından geliştirilen Tom Clancy's Elite Squad ücretsiz olarak Android ve iOS uygulama mağazalarında yayımlandı. Ubisoft tarafından E3 2019 oyun fuarı esnasında duyurulan Tom Clancy's Elite Squad'ı Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazınız üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Tom Clancy's evreninden karakterlerin yer aldığı mobil oyun ile ilgili detaylar haberimizde.

Tom Clancy's Elite Squad Ücretsiz Olarak İndirilebilir

Aksiyon rol yapma oyunu türündeki Tom Clancy's Elite Squad, Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarında ücretsiz olarak yayımlandı. Ubisoft'un mobil oyunu duyurulduğu günden beri oyuncular tarafından merakla bekleniyordu. Ücretsiz olarak yayımlanan mobil oyunda Rainbow Six, Ghost Recon, The Division, Splinter Cell, EndWar gibi Tom Clancy's evrenlerinde yer alan ikonik karakterler yer alıyor.

Tom Clancy's Elite Squad'da komutan olarak bir ekibi yönetiyoruz. 5 kişilik bir takım oluşturup diğer takımlar ile mücadele edebiliyoruz. Bu mücadelelerde rakibi yenebilmek için birtakım stratejiler uygulamamız gerekiyor. Hikaye moduna da sahip olan Tom Clancy's Elite Squad, heyecan verici bir aksiyon sunuyor.

Tom Clancy's Elite Squad mobil oyununun Android ve iOS platformlarında yayımlanması ile birlikte oyunun çıkış fragmanı da paylaşıldı. 1 dakika 36 saniye uzunluğundaki çıkış fragmanı mobil oyun ile ilgili bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Çıkış fragmanına baktığımızda karakterlerin kendine has özellikleri ve yetenekleri olduğunu görüyoruz.