Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint'in İlk Raid Görevi Başladı

Eylül ayı içerisinde, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununun bir yıllık içerik yol haritası detaylandırılmıştı. Toplamda üç bölüm halinde çeşitli yeni içerikler oyuncular ile buluşturulacak. Ekim 2019 - Ocak 2020 arasını kapsayacak ilk bölümde oyunun ilk Raid görevi gündeme geldi. Yayınlanan yeni güncellemeyle, Ghost Recon: Breakpoint oyuncuları için Project Titan başladı.

Project Titan, sizi Auroa dışındaki Golem adasına götürecek. Skell Technology üretimi olan bu ada, deneysel insansız hava araçlarının uzmanlaşmış askeri araştırma biriminin evi ve değerli kaynakların korunması için kendi kendine öğrenen yapay zeka tarafından gözlemleniyor. Ne var ki Red Wolves isimli bir başka Ghosts topluluğu adayı eline geçiriyor ve kendi yararına kullanmaya başlıyor. Sizin hedefiniz ise hem dört çeşit ölümcül insansız hava aracını hem de mevcut tehlikeleri ortadan kaldırmak.

Project Titan bütün oyuncuların katılımına açık ama öncelikle teçhizat puanınızın (Gear Score) 150 olması ve dört kişilik ekibinizi oluşturmanız lazım. Ubisoft teçhizat puanınızı hızlı bir şekilde artırabilmek için Auroa ve Faction görevlerini tamamlamanızı öneriyor.

Raid görevi boyunca dört farklı bölüm sonu düşmanıyla da uğraşmak zorunda kalacaksınız. Özel yetenek setleri açısından farklılık gösteren bu düşmanlardan her birini ilk öldürüşünüzde silahlar, teçhizatlar ve özelleştirme eşyaları gibi ödüller kazanacaksınız. Silah ve teçhizat olmayanlar sadece bir defa düşecekken, aynı silahtan ve teçhizattan tekrar düşebilecek ama Gear Level olarak farklılık gösterecek. Haftalık ödüllerinizi aldıktan sonra bölüm sonu düşmanlarıyla savaşmaya devam ederseniz de Skell Credits kazancınız olacak. Raid aşaması ve haftalık ödüller her hafta Salı günü TSİ 12:00 sıralarında sıfırlanacak.

Raid görevinde kendilerine özgü pasif yetenekleri olan CTMMG Baal, Vector Control Room, KOBLIN ve BOSG12 olmak üzere dört farklı silah ana planı (Master Plan) ve Assault, Panther, Sharpshooter ve Field Medic olmak üzere dört farklı sınıf seti olacak. Bu setler belirli bir sınıfa özgü olmayacak. Mesela Panther olarak oynarken Sharpshooter seti kullanabileceksiniz.

Son olarak, 2020 yılının başlarında Project Titan için mevcut Normal zorluk derecesine ek olarak alt seviye ve üst seviye zorluk dereceleri de eklenecek.