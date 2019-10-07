Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint'in Puanları Yüzleri Güldürmüyor

Ubisoft ünlü Tom Clancy's Ghost Recon serisinin yeni oyunu ile geçtiğimiz günlerde oyuncuların karşısına çıktı. Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint 4 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunuldu. Peki devam oyunu nasıl oldu? Yayınlanan inceleme puanları, iki yılın ardından yapılan geri dönüşün pek de iyi olmadığını gösteriyor.

Bizi Güney Pasifik dolaylarına götürecek olan Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununda, özel kuvvetlerden Yarbay Anthony "Nomad" Perryman rolünde olacağız ve Skell Technology ile ilgili olarak yaşanan sorunun kaynağını öğrenmek için şirketin evi olan Auroa adasına bir ziyarette bulunacağız. Bu ziyaretimiz haliyle bir dizi sorunun başlangıcı olacak.

Metacritic üzerindeki PlayStation 4 ortalaması 56 / 100, PC ortalaması 66 / 100 ve Xbox One ortalaması 66 / 100. Bunlara ek olarak oyuncuların aynı site üzerinde PlayStation 4 platformunda verdiği puanların ortalaması 2.6 / 10 iken, PC üzerindeki puanların ortalaması 2.2 / 10 ve Xbox One üzerinde de ortalama 3.2 / 10.

Şimdiye kadar yayınlanan Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint puanlamalarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint İnceleme Puanları