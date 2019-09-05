Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint'in Year 1 Yol Haritası Açıklandı

Tom Clancy's Ghost Recon serisi önümüzdeki ay etkileyici bir geri dönüş yapacak. Geçtiğimiz aylarda duyurulan Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, 4 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Satışa sunduğu önceki oyunlarında olduğu gibi Ubisoft, devam oyunu için de yıl yıl içerikler yayınlayacak. Sayfası üzerinden açıklama yapan Fransız yayıncı, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için Year 1 içeriklerini duyurdu.

Detaylara bakılırsa bizleri oyunun ilk yılında Episode 1, Episode 2 ve Episode 3 olmak üzere üç bölüm halinde yayınlanacak içerikler bekliyor. Ekim 2019 - Ocak 2020 arasında yayınlanacak olan ilk bölümde, Greenstone isimli ana hikaye içeriği listenin başında yer alıyor. İlerleyen zamanlarda ise Project Titan isimli ve aktif yanardağın olduğu adada geçecek olan dört kişilik bir Raid görevi, Terminator özel etkinliği, yeni PvP haritalarının ekleneceği Ghost War güncellemesi, Engineer adında yeni bir sınıf ve yeni Factions görevleri yayınlanacak.

Şubat - Mayıs 2020 arasında ise Deep State isimli yeni bir maceraya çıkacağız. İlk bölümde olduğu gibi yine bir Raid güncellemesi, yeni bir özel etkinlik, yeni PvP haritalarının oyuncularla buluşacağı Ghost War güncellemesi, yeni bir sınıf ve yeni Factions görevleri beğenimize sunulacak.

Haziran - Eylül 2020 arasında aktif olacak son Year 1 bölümü ise Transcendence isimli yeni bir macera ile başlayacak. Devamında yayınlanacakların türü ise aslında ikinci bölüm ile hemen hemen aynı ama içerik bakımından tabii ki farklılıklar olacaktır. Ubisoft tarafından yeni bir Raid görevi, yeni bir özel etkinlik, Ghost War güncellemesiyle yeni haritalar, yeni bir sınıf ve yeni Factions görevleri planlanıyor.

Verilen bu detaylar Year 1 yol haritasına genel bir bakışı temsil ediyor. Beklenen içeriklerin yayınlanma zamanları geldiğinde elbette daha detaylı bilgilere sahip olacağız ama bizleri zengin içeriklerin beklediğine şüphe yok. Yeni gelişmeler için takipte olacağız.