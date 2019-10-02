Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Oyun İçi Görüntüleri ile Karşınızda!

Her yıl olduğu gibi bu yılın son çeyreğinde de bir oyun fırtınası yaşanacak. Call of Duty: Modern Warfare, Death Stranding, Star Wars Jedi: Fallen Order derken yine oyun manyağı olacağız diyebiliriz. Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint de bu fırtınanın içerisinde olacak ve hatta yakın bir zamanda Auroa adasına yapacağımız sefer başlayacak. Ubisoft, maceranın başlaması öncesinde etkileyici bir çıkış fragmanı yayınladı. Buna ek olarak, eğer oyunun ilk yetmiş dakikasını merak ediyorsanız ilgili bir videoyu haberimizin sonunda bulabilirsiniz.

Konuyu bir kez daha hatırlatmak gerekirse, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands oyununun devamı olacak olan Breakpoint, bizi Güney Pasifik dolaylarındaki Auroa adasına götürecek. Skell Technologies şirketinin evi olan bu ada, bir zamanlar takım arkadaşımız olan Albay Cole D. Walker yönetimindeki Wolves topluluğu tarafından ele geçiriliyor. Skell Technologies bildiğiniz gibi yiyecek ve hastalık sıkıntısını gidermesinin yanı sıra insanların güvenliğinden sorumlu olacak hava araçlarının arkasındaki şirket. Siyasi bir adayın bu hava araçlarından birisinin kurbanı olması sonrasında Ghost ekibi olarak nelerin döndüğünü öğrenmek amacıyla adaya gitmek için yola çıkıyoruz.

Standart sürümü 4 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC (Epic Games Store) ve Xbox One için satışa sunulacak olan Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununun çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Öte yandan şirket, oyunun ilk yetmiş dakikasını içeren oynanış videosunu da yayınladı. Toplamda bir saat on dakika civarı bir uzunluğa sahip olan video, oyunun PC versiyonundan alınmış ve görselliğin ne derece kaliteli olduğu sorusuna tam bir cevap verebiliyor. Öyle ki, kaydın alındığı bilgisayarda GeForce RTX 2080 Ti ekran kartı takılı ve grafik ayarı da 4K çözünürlükte ultra seviyesine çekilmiş.

Keyifli seyirler dileriz!