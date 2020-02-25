Tom Clancy's Rainbow Six Siege Ücretsiz Olabilir! İşte Detaylar

Tom Clancy's Rainbow Six Siege ücretsiz olsun tartışmaları, bizzat yapımcı ekip tarafından ortaya atıldı. Oyunun yönetmeni Leroy Athanassoff, gelecekte bir yerlerde oyunun ücretsiz oynanabilir hale gelmesini istediklerini aktardı.

PC Gamer ile röportaj yapan Leroy Athanassoff, "Geliştirme ekibi olarak snaırım bunu istiyoruz. Yani oyunun herkes tarafından erişilebilir olmasından yanayız" açıklamasını yaptı. Buna rağmen oyunun henüz ücretsiz oynanabilir bir yapıya sahip olmadığını aktaran Leroy Athanassof, yapılması gereken değişiklikler olduğunun altını çizdi. Herkesin oynayabileceği seviyeye gelen bir oyunun ücretsiz olmasından doğal bir durumun olmadığı ise yine röportaj sırasında kurulan cümlelerden bir tanesiydi.

Oyun içi eşleşme mekaniklerinde önemli değişiklikler yapmaları ve herkesin yeteneklerini ön plana çıkaran bir sistem kurmaları gerektiğinin farkında olduklarını aktaran Athanassoff, gerekli geliştirmeleri sürdürdüklerini dile getirdi.

Aslında Ubisoft, oyunu çok alınabilir fiyatlara oyuncuların karşısına çıkarmıştı. Halihazırda Steam üzerinde 20 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satılan yapım, daha önce 5 dolar seviyelerine kadar indirim görmüştü. Oyunu denemek için hemen aşağıdaki Rainbow Six Siege indir tuşuna basabilirsiniz.