Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Yeni Nesle Taşınıyor

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oyuncularına müjdeler olsun! Ubisoft, popüper oyununu PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarına da taşıyacak. Hatta bu iki konsolun çıkış zamanında oyun piyasada olacak.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, 2015 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Çevrimiçi taktiksel birinci kişi nişancı oyunu, popülaritesini son hızla artırmıştı. Üzerinden beş yıl geçmiş olmasına rağmen kayıtlı kullanıcı sayısı elli milyonu aşan oyun için düzenli olarak yeni içerikler yayınlanmaya da devam ediliyor. Bu popülarite, bu yılın son çeyreğinde yeni nesle taşınarak daha da kuvvetlenecek.

Windows Central sitesi tarafından Oyun Yönetmeni Leroy Athanassoff ile bir röportaj gerçekleştirildi. Röportaj sırasında konuşan Athanassoff, PlayStation 5 ve Xbox Series X için de hazırlanan Tom Clancy's Rainbow Six: Siege için konsolların çıkış zamanını hedeflediklerini söyledi. Yani tam bir nesil geçişi oyunu olacak.

Röportaj sırasında oyunun nesiller arası çoklu oyuncu desteğinin de olacağı söylendi. Diğer bir deyişle, PlayStation 4 ile PlayStation 5 ve Xbox One ile Xbox Series X kullanıcıları bir arada oynayabilecekler. Öte yandan Oyun Yönetmeni Leroy Athanassoff, Ubisoft olarak PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarının bir arada oynayabilmeleri için çapraz platform desteği için Sony ve Microsoft ile çalıştıklarını söyledi. Ancak son kararı konsol üreticileri verecekmiş.

"Bu daha çok Microsoft ve Sony arasındaki bir karar. Xbox oyuncularının PlayStation oyuncuları ile eşleştiği tam bir çapraz oynanış olmasını isteriz. Bunu desteklemeye hazırız. Ve bunun olacağından ümitliyiz çünkü dediğim gibi endüstrideki genel bir hareket ve bunu engelleyebilecek hiçbir şey yok. Olması an meselesi." yorumunda bulunmuş, Athanassoff. Gelişmeleri takip edeceğiz.