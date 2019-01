Tom Clancy's The Division 2 Dark Zone Sisteminden İlk Detaylar Geldi

Tom Clancy's The Division 2 oyununun duyurulmasından bu yana, Dark Zone kısmı büyük ölçüde karanlıkta kalmıştı. Ama Ubisoft, oyunun çıkışına yaklaştığımız şu günlerde, merak edilen bazı detayları bizlerle paylaştı. Tom Clancy's The Division 2 oyununun Dark Zone sistemi sonunda aydınlatıldı.

Öncelikle Dark Zone bölgesinin, PvP ve PvE modlarının iç içe geçmiş olduğu bir bölge olduğunu söyleyelim. Bu bölgede oyuncular dilerlerse diğer oyunculara saldırabiliyor veya değerli ganimetleri cebe indirmek için zorlu düşman çetelerinin peşlerinden gidiyorlar. Amaç ise ganimetinizi kaybetmeden oradan tüymek. Tom Clancy's The Division oyununda da buna yönelik olarak, bir helikopter kullandığınız eşya sevkiyat sistemi bulunuyordu.

Tom Clancy's The Division 2 oyununda ise Washington D.C. haritasında Dark Zone East, Dark Zone West ve Dark Zone South olmak üzere üç tane Dark Zone bölgesi olacak. Her birinin on iki oyuncuya kadar destek vereceği seanslar, farklı oynanış deneyimi sunacak. Mesela doğudaki Dark Zone, önemli noktalara ve alabildiğince geniş sokaklara sahip olacak. Bu da tabii ki uzak mesafeli çatışmaların yanı sıra çoğu bölgeye farklı açılardan ulaşma imkanı sunacak. Güney tarafındaki Dark Zone ise bitki örtüsünün şehrin bu tarafına fazlaca hakim olması dolayısı ile gizliliği seven oyuncular için bulunmaz kaftan. Batıdaki Dark Zone ise ağırlıklı olarak orta mesafeli çatışmalar için tasarlanmış banliyö olacak.

Ayrıca ikinci oyundaki Dark Zone bölgeleri, orijinal oyundan farklı olarak birbirinden ayrı hikaye görevleri ile açılacaklar. Bu hikaye görevleri sırasında, diğer oyuncuların tehlikesinden uzak olarak bu bölgeleri ziyaret edebileceksiniz. Bir nevi tur görevi görecek olan bu görevler sırasında, çeşitli mekaniklerin nasıl işlediği gösterilecek.

Herhangi bir Dark Zone bölgesine giriş yaptıktan sonra silahlarınızın ve teçhizatlarınızın tümü, normal hale getirilecek. Bunun nedeni ise dominasyona yol açacak aşırı DPS ve hayatta kalabilme oluşumunun engellenmesi. Bu aynı zamanda yapay zeka tarafından yönetilen çeteler için de uygulanacak.

Massive Entertainment stüdyosu tarafından Intelligence Annex sitesi üzerinden paylaşılan detaylarda Matchmaking sistemine de değinilmiş. Yeni sistemde, oyuncular seviyelerine göre gruplandırılarak eşleştirilecekler. Bu gruplandırılma ise 1-10, 11-20 ve 21-30 olarak ayarlanmış. Ayrıca tek başına takılmayı seven oyuncuların da mümkün olabildiğince diğer tek başına takılmayı seven oyuncularla eşleştirileceğinin de sözü verildi.

Tom Clancy's The Division 2 ile ilgili olarak gelen yeniliklerden bir tanesi de Dark Zone bölgelerinin zaman zaman Occupied durumuna geçecek olması. Bu gerçekleştiğinde, Friendly Fire açık hale gelecek ve oyuncuların Rogue ajanları teşhis etmeleri imkansız hale gelecek. Görünen o ki bu sistem, acımasız oyuncular gözetilerek oyuna eklenmiş ve ortalık fena halde karışacak. Hazır Rogue ajanlardan bahsetmişken, devam oyunu ile artık Rogue statüleri üçe ayrılacak: Rogue, Disavowed Rogue ve Manhunt. Manhunt, en üst aşama olacak. Ayrıca Rogue ajanlar, statü fark etmeksizin ikmal sandıklarını maymuncuk ile açabilecekler, kaynaklar için SHD terminallerine sızabilecekler veya tahliye edilmeden diğer oyuncuların teçhizatını da çalabilecekler.

Son olarak, Dark Zone bölgelerinde bulacağımız her teçhizat parçası mikroplu olmayacak. Sadece en ender bulunan ve en eşsiz teçhizatları tahliye etmemiz gerekecek. Geri kalanı ise otomatik olarak envantere eklenecek. En büyük değişiklik ise mikroplu teçhizatların istatistikleri, onları tahliye eden oyuncunun güç seviyesini yükseltecek. Bir diğer deyişle, eğer başka bir oyuncunun teçhizatını henüz tahliye edilmeden çalarsanız, gelişeceksiniz.