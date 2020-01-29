Tom Clancy's The Division 2 - Episode 3'ün Hikaye Fragmanı Yayında

Tom Clancy's The Division 2 oyununun bir yıllık içerik planı yavaş yavaş tamamlanıyor. Ubisoft ve Massive Entertainment tarafından hazırlıkları devam eden Episode 3, önümüzdeki ay içerisinde yayınlanacak. Bunun öncesinde güzel bir hikaye fragmanı yayınlandı.

New York şehrindeki Coney Island yeni bir bölge olarak haritaya ekleneceği üçüncü bölüm ile ilk oyundaki The Cleaners topluluğu da bu bağlamda bir geri dönüş yapacak. İki yeni ana görev, sadece Year 1 Pass sahiplerinin erişim sağlayabileceği iki yeni Assignment ve hemen erişim sağlayabilecekleri bir yeni Specialization (İhtisas) ve çevrenizdekilere göre rengi değişen makineli tüfek Kameleon oyunculara sunulacak olan içeriklerin arasında yer alıyor.

Öte yandan, Episode 3 içeriklerinin yayınlanması öncesinde herhangi bir testin gerçekleştirilmeyeceğini hatırlatayım. Hikaye anlatımlı içerikler sunulacağından, genel olarak oyuncuların sürpriz bozacak şeyleri önceden öğrenmeleri istenmiyormuş. Bununla birlikte, olan biten her şeyi yeni bölümü oynarken görmek isteyen oyuncular açısından hoş karşılanmayacak durumların da önüne geçilmiş olacak.

Son olarak, ikinci Raid görevi Foundry Tom Clancy's The Division 2 - Episode 3'ün sonrasındaki bir zamanda aktif olacak. Ne var ki, şu anda net bir tarih verilemiyor.

Ubisoft ve Massive Entertainment tarafından yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.