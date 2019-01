Tom Clancy's The Division 2'nin Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Tom Clancy's The Division 2 oyununun çıkış tarihi yaklaştıkça, Ubisoft da yeni oyunla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Eğer oyunu sabırsızlıkla bekliyorsanız, karşımızda yeni bir fragman var. Fransız yayıncı Tom Clancy's The Division 2 için bir hikaye fragmanı yayınladı.

Tom Clancy's The Division oyunun sağladığı başarıdan sonra ikinci oyun için kolları sıvayan Massive Entertainment, geçtiğimiz Mart ayının başlarında Tom Clancy's The Division 2 oyununun duyurusun yapmıştı. Detaylı bilgilerin de E3 2018 fuarı sırasında paylaşıldığı devam oyunu, 15 Mart 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Senaryosu ilk oyunun yedi ay sonrasında geçecek olan Tom Clancy's The Division 2 oyununda Washington D.C. şehrine gideceğiz.

Ubisoft tarafından yayınlanmış olan fragman ise bizlere hikayeye dair bir takım yeni bilgiler sunuyor. Bildiğiniz gibi Washington D.C., dünya genelinde en sıkı savunmaya sahip olan şehir ve şehir yok olduğunda Amerika Birleşik Devletleri çökmüş olacak. Bu bağlamda da Division ajanları başkente gönderiliyor. Ne var ki, buradaki durumla baş edilmesi hiç de kolay olmayacak; çünkü karşımızda True Sons, Hyenas ve Outcasts olmak üzere üç ayrı topluluk olacak.

True Sons, yarı askeri bir topluluk olacak. Ateş gücü konusunda baskın, çatışma konusunda son derece deneyimli ve organize oldukları için de bertaraf edilmeleri hiç de kolay olmayacak. Hyenas, True Sons topluluğuna göre o kadar da organize olamayan bir topluluk olarak karşımıza çıkacak. Karşılaştıkları sorunu şiddet veya tehdit ile halletmeye çalışan Hyenas, işlerine yarar olan şeyleri çalıyor ve diğer her şeyi de düşmanlarının değerli kaynaklardan yoksun kalmaları için yok ediyorlar. Son olarak Outcasts ise diğer iki topluluktan biraz farklı. Kendileri karantina bölgesine hapsedilmeye zorlanmış olan afetzedeler topluluğu ama kendilerini buna zorlayanlara ve engel olmayanlara karşı intikam yemini etmiş durumdalar. Liderleri ise herkesin suç ortağı olduğuna ve suçluyu cezalandırmak için de müridlerinin de hastalığı ve caniliği fark gözetmeksizin yaymaya teşvik edildiğine inanıyor.

Tom Clancy's The Division 2 kapalı beta testi tarihi duyuruldu!

Tom Clancy's The Division 2 için bildiğiniz gibi kapalı beta testi yapılacak. Hikaye fragmanının yayınlanmasına ek olarak Ubisoft, kapalı beta testinin tarihini de duyurdu. 7 - 10 Şubat 2019 tarihleri arasında PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında gerçekleştirilecek olan test, oyunu ön-sipariş ile almış olan herkesin erişimine açık olacak. Ancak üzülmeyin, kapalı beta testine katılımda bulunmak için mutlak suretle Tom Clancy's The Division 2 oyununu ön-sipariş ile almanız gerekmiyor. Şuradan kaydınızı yaptırarak, erişim hakkı şansı kazanabilirsiniz. Ama bu tabii ki kapalı beta testine doğrudan katılım hakkı kazandırmayacak; çünkü, Ubisoft tarafından seçilmeniz gerekiyor. Seçildiğiniz takdirde size gönderilecek olan özel bir kod ile erişim sağlayabileceksiniz.