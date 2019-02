Tom Clancy's The Division 2 için Duygusal Bir Fragman Yayınlandı

Bizleri ekranlarımızın başına çivileyecek olan oyunlar yavaş yavaş çıkmaya devam ediyorlar. Bu ayın başlarında Electronic Arts tarafından yayınlanan Respawn Entertainment oyunu Apex Legends sonrasında, önümüzdeki ay da Tom Clancy's The Division 2 geliyor. İlk oyunun üzerine epey koyularak satışa sunulacak olan oyun için Ubisoft, oyuncuların ilgilerini sıcak tutma çalışmalarına devam ediyor. Aksiyon içerikli Rol Yapma Oyunu için yeni bir Live-Action fragman yayınlandı.

Son dönemde yavaş yavaş bir gelenek haline gelmeye başlayan gerçek oyuncuların oynadığı oyun fragmanları, artık daha sık karşımıza çıkmaya başladı. Bu sayedeoyunun atmosferi de oyunculara daha kolay bir şekilde yansıtılabiliyor. Mesela son yayınlanan Metro Exodus fragmanında ana karakterimiz Artyom'un kabuslarını hiç olmadığı kadar gerçekçi bir şekilde görmüştük.

Tom Clancy's The Division 2 için yayınlanan fragman ise bir hayli duygusal olmuş. Pusher serisi, Valhalla Rising, Drive ve Only God Forgives gibi yapımlarla tanıdığımız Danimarkalı film yapımcısı Nicolas Winding Refn tarafından yönetilen fragmanda, çocuğunun yaptığı bir çizimden güç alan bir The Division ajanını görüyoruz. Daha sonradan Washington, D.C. sokaklarını tahrip eden savaşa takım arkadaşlarıyla katılacak olan bir ajana odaklı olarak hazırlanmış fragman, Tom Clancy's The Division 2 oyununun atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Son kısmında oynanışa dair kısa bir sekansın da olduğu Drawing (Çizim) isimli fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler!