Tom Clancy's The Division 2'nin v1.10 Güncellemesi Yayınlandı

Uzun zamandır beklenen Tom Clancy's The Division 2 oyununun yeni güncellemesi en nihayetinde yayınlandı. v1.10 güncellemesinin en önemli yenilikleri yeni ana görevler, Expeditions özelliği, yeni Classified Assignment'lar, Shepherd ödül sistemi, Operation Dark Hours için Discovery modu yeni Exotic'ler ve iki yeni silah olacak.

Öncelikle yeni görevlerle başlayalım. Tom Clancy's The Division 2 oyununun ana senaryosunu devam ettirecek olan Manning National Zoo ve Camp White Oak görevleri Year 1 Pass sahipleri için şu anda mevcut. 30 Temmuz 2019 tarihinde ise bütün oyuncuların erişimine açılacak. Manning National Zoo görevinde Roosevelt Island dolaylarında bozguna uğrayan Outcasts topluluğunun lideri Emeline Shaw'u yakalamanız gerekecek. Camp White Oak görevinde ise Black Tusk topluluğunu bertaraf edip liderlerini adalete teslim etmek gibi zorlu bir hedefiniz olacak.

Expeditions ücretsiz etkinlikler olacak. Bu etkinlikler kapsamında haritadaki araştırılmamış yerlere gideceksiniz. Yeni hikayelerin yanı sıra toplanabilir eşyalar, hazine odaları, çevresel bulmacalar, çetrefilli savaşlar ve çok daha fazlası sizleri bekleyecek.

Eğer oyun sırasında diğer oyunculardan gelen takviye kuvvet çağrısına iştirak ederseniz, elde edeceğiniz kazanımların yanı sıra Shepherd (Kılavuz) unvanı da alabileceksiniz. Kendisine yardımda bulunulan bir oyuncu, yardımda bulunan diğer oyuncuya karşılığını verebilecek.

Yayınlanan yeni The Division 2 güncellemesi ile Operation Dark Hours için Discovery zorluk derecesi de ekleniyor. Bu sayede oyunun çıkışından bu yana beklenen eşleşme sistemi en nihayetinde oyuna geliyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Exotic ganimetler Normal zorluk derecesine özel kalacak olsa da bu zorluk seviyesinde oynarken yine çeşitli ödüller kazanabileceksiniz.

Gelelim yeni Exotic'lere, yani Diamondback Exotic tüfek ve BTSU Exotic eldivenlere. 100 RPM olan Diamondback Exotic tüfeğin içinde beş mermi olan şarjör alabiliyor. Bu tüfeğin üç farklı Talent'ı var. Rastgele düşman hedefleyen ve hedeflenen düşmanı vurduğunuzda %20 oranında daha fazla hasar veren Agonizing Bite, işaretlenmiş beş düşmanı vurduktan sonra on saniyeliğine silah doldurma hızı yarı yarıya artırmasının yanı sıra %20 daha fazla hasar ve yapılan her atışın da kritik vuruş sayılacağı Deep Fangs ve Shedding Skin ile silahınız elinizdeyken her mermi yükleyişinizde, üç saniyeliğine zırhınıza %20 ekleme yapılacak. Silahınız kılıfındayken her dolduruşunuzda veya mevcut silahınızı değiştirdiğinizde iki saniyeliğine zırhınıza %8 ekleme yapılacak.

BTSU Exotic eldivenler ise esasında Black Tusk eldivenleri. Durum etkisi yaratan yeteneklerin etkilerinin %50 oranında artırılmasını sağlayacak olan Elemental Gadgetry, durum etkisi uyguladığınızda eldivenlerinizin altmış saniyeliğine güçlü bir etki göstereceği ve bu durumdayken de + %10 yetenek hasarı, + %10 oranında yetenek iyileşmesi, tamir ve her bir Utility için yetenek süresi + %10 uzatacak olan Energy Infusion ve düşmanlarınızın %50 oranında daha fazla hasar almalarını sağlayacak olan Charged Proxies olmak üzere üç Talent'a sahip olacak.

v1.10 güncellemesi ile Tom Clancy's The Division 2 oyununa Carbine 7 ve Stoner LMG adıyla iki yeni silah eklenecek. 790 RPM olan Carbine 7 taarruz tüfeği otuz mermilik şarjör alıyor. Bu silahı şarjörü tamamen boşalmışken doldurduğunuz her üç seferde şarjör kapasitesi Overflowing talent'ı sayesinde %100 oranında artırılacak. 580 RPM olan Stoner LMG hafif makineli tüfek ise 200 mermilik şarjör kapasitesine sahip olacak. Lağvedilmemiş bir düşmanı lağvederseniz, tüfeğiniz on saniyeliğine %5 daha fazla hasar verecek.

World Tier 5 için oyuncuların puanı 500 olan teçhizatlar üretebilecekleri üretim tezgahı eklendi. Bu tezgahlarda üreteceğiniz teçhizatların puanı hep 500 olacak. Yani bu puanın altında teçhizatlar üretmeniz mümkün olmayacak. Ancak bu tezgaha erişim sağlayabilmek için "Enter WT5" projesini tamamlamış olmanız gerekiyor. Eğer halihazırda World Tier 5 iseniz, oyuna girdiğiniz anda tezgaha erişim sağlayabileceksiniz. Geliştirmeyi yapabilmek için bir silaha, puanı 490 üstü olan bir teçhizat parçasına ve yeniden ayarlamada kullanılabilen Specialized materyallerinin her birine ihtiyacınız olacak.

Son olarak Skill Haste, tüm ihtisasların (Specialization) yetenek modları, Pulse, Turret, Hive, Chem Launcher, Firefly, Seeker Mine, Drone ve Ballistic Shield olmak üzere yetenek platformu, yetenek modları, el bombaları ve Talent'lar olmak üzere oyunun genelinde bir takım değişiklikler ve hata çözümlemeleri de yapılıyor.