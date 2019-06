Tom Clancy's The Division 2'nin Yeni Güncellemesi Yayınlandı

Tom Clancy's The Division 2 oyununun sıradaki güncellemesi uzun zamandır Public Test Server kapsamında test halindeydi. Kullanıcıların katılımı ile yapılan testler yakın bir zaman önce tamamlandı ve kısa bir süre önce de yayına verildi. Title Update #4, beraberinde The Division 2 için birçok yenilik, değişiklik ve hata çözümlemeleri getiriyor.

Title Update #4 ile gelen yeniliklerin başında Gunner ihtisası (Specialization) bulunuyor. Oyunun satışa sunulması sonrasında gelen bu ilk yeni ihtisas, eğer ortalığı birbirine katmak veya takım arkadaşlarınız için öncü kuvvet olmak istiyorsanız sizin için ideal olabilir. Mitralyöz gibi oldukça kuvvetli bir silah taşıyan bu sınıf ile önünüze çıkanı daha ne olduğunu anlamadan delik deşik ederek kevgire çevirebilirsiniz. Eğer yoluna çıkarsanız da saklanacak bir yer bulmaya baksanız iyi olur.

Special Field Research ise Tom Clancy's The Division 2 oyununa Gunner ihtisası için gelecek olan bir yetenek olacak. Year One Pass sahiplerinin anında açabilecekleri bu yetenek için normal oyuncuların beş aşamadan oluşan oyun içi meydan okumaları geçmesi gerekiyor. Year One Pass sahipleri aynı zamanda yeni kozmetik ödüller ve yeni karakter tepkilerine de erişim sağlayabilecekler.

Bunların haricinde klan üyelerinin son aktif olma zamanlarını gösteren belirteç, klan gelişim menüsünde yer alan ve zulanızı ne zaman toplayacağınızı görebilmenizi sağlayacak olan haftalık sıfırlama sayacı, halihazırda grupta olan üyeler ve klana daha kaç kişinin katılabileceğini gösteren göstergeler, klan detayları ve arama fonksiyonu için anahtar sözcük (Keyword) bölümünün eklenmesi, klan sembolünün fotoğraf modunda görülebilir olması, bazı projeler için World Tier 5 gereksiniminin eklenmiş olması ve Dodgy City Gunslinger’s Holster adı altında yeni bir Exotic silah kılıfı Title Update #4 ile gelen diğer yenilikler olacak.

Ubisoft tarafından yayınlanan güncelleme notlarının devamına bakacak olursak haftalık klan projelerinin daha küçük klanlar için daha kolay tamamlanabilir olması için değişikliğin yapıldığını görebiliyoruz. Ayrıca her bir Clan Cache kademesi gerekli olan CXP miktarınının azaltılması, Generic Protocol Mod'un ve Generic System Mod'un High-End, Gear Set ve Exotic eşyalar için artık seçilebilir olmaması, Roosevelt Island'daki virüs örnekleri taşıyan konteynerlerin daha kolay tespit edilecek olması, proje hediyeleri için belirli yetenek gereksinimi ve reprodüksiyon / üretilmiş eşya gereksinimlerinin kaldırılmış olması, çoğu proje karşılığında verilen ödüllerin artırılmış olması, bütün Specialization'lar için yetenek ağacının yenilenmiş olması, NPC'ler için kurşun geçirmez sırt çantalarının kaldırılması ve oyuncuların Occupied Dark Zone'da Rogue durumuna dönüşebilecek olmaları da dahil birçok değişiklik söz konusu.

Öte yandan Tom Clancy's The Division 2 oyununun genelindeki birçok hata için de çözümlemelerin yapıldığı Title Update #4'ün, PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlandığını da belirtmeden geçmeyelim. Keyifli oyunlar.