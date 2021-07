Ubisoft tarafından alınan sürpriz bir karar ile Tom Clancy’s Elite Squad kapatılıyor. Resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, bu yılın sonlarına doğru sunucular kapatılacak. Detaylar haberimizde.

Oyun dünyasının ünlü yayıncıların, oyuncular tarafından beğenilen ve aktif olarak oynanan markaların kitlesini genişletmek, aynı evrenden veya farklı evrenlerin birleşiminden oluşan farklı tatlar sunmayı denediklerini biliyoruz. Bu konuda aslında Ubisoft epey bir ön planda ve cesur denemeler yapmaktan da çekinmiyor. Ne var ki bu zaman zaman beklenen etkiyi yapamayabiliyor. Tom Clancy’s Elite Squad da bunlardan bir tanesi oldu.

Oynaması ücretsiz olan oyun, E3 2019 fuarında duyurulmuştu. Android tabanlı cihazlar için özel olarak geliştirilmiş olan Tom Clancy’s Elite Squad, 23 Mart 2020 tarihinde Filipinler’de ve 25 Ağustos 202 tarihinde de dünya genelinde yayınlanmıştı.

Hikayeye göre, dünya yeni bir tehdit ile karşı karşıyadır ve savaşın asla kazanılamayacağı kurallar üzerinden bir oyun söz konusudur. Siz ise son derece güçlü bir elit asker takımının komutanı rolündesiniz ve Rainbow Six, Ghost Recon, The Division, Splinter Cell, H.A.W.X. ve EndWar olmak üzere farklı Tom Clancy oyunlarındaki sayısız deneyimli karakterler arasından bir takım oluşturarak, bahsi geçen oyunlardaki simgesel mekanlarda Campaign, Arena ve Territory War modlarında mücadeleye giriyorsunuz. Oynanışta işinize yarayan eşyaları toplamanın yanı sıra, geliştirme işlemleri gerçekleştirebilmeniz de mümkün oluyor.

Tom Clancy’s Elite Squad Ne Zaman Kapatılıyor?

Her ne kadar büyük umutlar ile yayınlanmış olsa da, Tom Clancy’s Elite Squad için yolun sonu yavaş yavaş geliyor. Resmi internet sayfası üzerinden bugün itibarıyla bir güncelleme yayınlayan Ubisoft, bugünün güncellemesinin ardından 4 Ekim 2021 tarihinde sunucuların kapatılacağını duyurdu.

Bu kararın kolay bir şekilde alınmadığını söyleyen Fransız yayıncı, birden fazla seçeneğin üzerinde düşülmesi sonucunda bu noktaya gelindiğini belirtiyor. Bilhassa Season 2 güncellemesi ile elden gelenin en iyisinin yapıldığı dile getirilirken, geride kalan zaman zarfında yoğun ilgi gösteren oyuncu topluluğuna da teşekkür edilmiş.

Öte yandan, Ubisoft bildiğiniz gibi Hyper Scape isimli ücretsiz bir Battle Royale oyunu da yayınlamıştı. Ne var ki bu oyunun da beklenen ilgiyi göremediğini biliyoruz. Tom Clancy’s Elite Squad sonrasında benzer bir duyurunun Hyper Scape için de yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Son olarak, önümüzdeki zaman zarfında gözlerimizi Tom Clancy’s XDefiant ve The Division: Heartland isimli iki ücretsiz oyuna çevireceğiz. Bakalım bu iki oyun oyuncuların yoğun ilgisi ile karşılaşacak mı? Yaşanacak olan gelişmeleri takipte olacağız.