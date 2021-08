Tom Clancy’s XDefiant Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

Tamamıyla ücretsiz olarak yayınlanacak Tom Clancy’s XDefiant yeni oynanış videosu ile karşımıza çıktı. Duyurulduğu günden bu yanan ilgi odağı olan ve sabırsızlıkla beklenen oyunun videosunu haberimizin sonundan izleyebilirsiniz.

Ubisoft San Francisco tarafından Amazon Luna, PC, PlayStation 4, PlayStatio 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilen ve çapraz platform desteğinin de sunulacağı söylenen Tom Clancy's XDefiant, Tom Clancy’s Splinter Cell, Ghost Recon: Breakpoint ve The Division karşımı olup, bu oyunlardan çeşitli elementler ve teçhizatlar içerecek.

İlk etapta Wolves (Ghost Recon), Outcasts (The Division), Cleaners (The Division) ve Echelon (Splinter Cell) olmak üzere dört farklı grup olacak ve bu grupların birinde geçebileceğiniz karakterinizi, oynayış stilinize göre karakterinizi özelleştirebiliyor ve yeteneklerini ve ultralarını ve eklentileriyle birlikte birincil ve ikincil silahlarınızı ve teçhizatınız ile hazır setinizi de oluşturabiliyorsunuz. Her karşılaşmada aynı hazır seti kullanmak gibi bir zorunluluğunuz olmayacağı için, karşılaşmalar arasında teçhizat ve yetenek değişimi yapabilmeniz mümkün olacak.

Altıya altı takım tabanlı ve zaman içerisinde yayınlanacak güncellemeler ve içerikler ile canlı servis olacak Tom Clancy's XDefiant, hızlı tempolu bir oynanış sunacak. Diğer oyuncular ile şiddetli çatışmalara gireceğiniz oyun, her ne kadar Splinter Cell, Ghost Recon ve The Division karşımı olsa da, gelecekte diğer Ubisoft serilerinden de topluluklar, elementler ve teçhizatlar eklenecekmiş gibi görünüyor.

Rekabete dayalı arenalarda, Domination, Arena, Team Deathmatch ve Escort gibi oyun modlarının da olacak olmasının yanı sıra, oyunun yayınlanması sonrasında yeni günllemeler ile harita sayısının da fazlalaştırılacağının müjdesi verildi. Haliyle Tom Clancy oyunlarından daha farklı mekanlar görebileceğiz.

Tom Clancy’s XDefiant Yeni Oynanış Videosu Detayları

IGN tarafından yayınlanan ve hemen aşağıdan izleyebileceğiniz Tom Clancy’s XDefiant oynanış videosunda, daha önceden bahsedilen oynanış dinamiklerinin birçoğunu görebiliyoruz. Bunların yanı sıra, bugün itibarıyla öncelikle Kuzey Amerika bölgesinde başlayan kapalı beta testinde, on farklı harita ve beş farklı oyun moduna yer verildiği belirtiliyor. Bununla birlikte duyurulan dört farklı grup arasından seçim yapılabiliyormuş. Ne var ki bu kapalı beta testinin diğer bölgelere gelip gelmeyeceğinden bahsedilmemiş.