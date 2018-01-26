Tom Cruise, Yeni Instagram Hesabında Yaptığı İlk Paylaşımla Sosyal Medyayı Salladı!

Sosyal medya sitelerine üye olmayan kimse neredeyse kalmadı diyebiliriz. 7'den 70'e herkesin kayıtlı olduğu sosyal medya, gün geçtikçe daha da popülerleşiyor. Fakat bazı ünlüler bu sosyal medya sitelerini kullanmamak için direniyorlar. Bu ünlüler arasında yer alan ve herkesin tanıdığı Tom Cruise uzun bir süredir Instagram’a üye değildi. Tom Cruise, Instagram’ın gücünü daha fazla görmezden gelmedi ve yeni filminin tanıtımını yapmak için Instagram hesabı oluşturdu.

Görevimiz Tehlike 6 geliyor!

Dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlenen Görevimiz Tehlike serisi, en son 2015 yılında Mission: Impossible Rogue Nation filmi ile izleyenlerin karşısına çıkmıştı. Serinin hayranları yeni filmi merakla beklerken, geçtiğimiz aylarda çekim sırasında Tom Cruise’un sakatlandığı haberini aldılar. Geçirdiği set kazası ile herkesi üzen ünlü oyuncu iyileştikten sonra müjdeli haberi takipçileri ile paylaştı. Yaklaşık 3 yıl sonra Tom Cruise'lu Görevimiz Tehlike serisinin 6. filmi geliyor. Tom Cruise, açalı henüz 24 saat olmayan Instagram hesabında Görevimiz Tehlike 6'nın ismini açıkladı. Ünlü oyuncu Instagram’a girişini yeni filmini tanıtarak yaptı.

Christopher McQuarrie tarafından yönetilecek olan serinin yeni filmi Mission Impossible Fallout ismini taşıyacak. Filmin oyuncu kadrosu ise Ving Rhames, Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Michelle Monaghan ve Henry Cavill gibi isimlerden oluşuyor.

Bol atlamalı ve bol kovalamalı Görevimiz Tehlike 6'nın 27 Temmuz 2018 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Siz de Instagram hesabı oluşturmak ister misiniz?