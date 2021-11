Tom Hanks En Sevdiği Üç Filmini Açıkladı

Tom Hanks, Hollywood'daki yaklaşık 40 yıllık kariyeri boyunca en iyi üç filmini sıraladı. Tom Hanks'in en sevdiği filmler hangileri?

Tom Hanks, en sevdiği üç Tom Hanks filmini açıkladı, ancak bunlar tam olarak beklediğiniz gibi olmayabilirler.

Hanks, The Bill Simmons Show'a verdiği bir röportajda, "Bunu filmlerin çıkış şekline göre yapmadım. Onları yaparken sahip olduğum kişisel deneyim yoluyla yapardım, ki bu çok farklı bir deneyim." şeklinde konuştu.

Tom Hanks'in en sevdiği filmler

İlk sırada A League of Their Own var. 1992'de beyaz perdeye sunulan film, All-American Girls Profesyonel Beyzbol Ligi'nin kurgusal bir hesabını anlatıyor. Tom Hanks'e ek olarak başrollerde Geena Davis ve Madonna da yer alıyor. Filmin IMDb puanı ise 7.2.

Tom Hanks listesinin ikinci sırasında, 2000 yılında yayınlanan Cast Away adlı hayatta kalma filmi var. Oscar'a aday gösterilen Hanks, Cast Away'in cesur maceralarla dolu olduğunu açıkladı.

Oyuncu, "Bu filmi çekerken cesur maceralar yaşadık. Okyanusun ortasında çekim yapmaya çalışıyorduk. İki farklı durumda Fiji'ye gittik ve yine tüm ailem yanımdaydı. Her gün maceralardan başka bir şey yoktu." dedi.

Üç numara belki de en şaşırtıcı olanı: 2012'de çıkış yapmış olan Cloud Atlas. Wachowski kardeşler tarafından yönetilen film, vizyona girdiğinde çok karışık tepkiler almıştı.

"Berlin'de, Mallorca'da ve Dresden'de bir aşk çemberinden başka bir şey olmayan umut ve rüya üzerine çektik. Ancak şunu söylemek istiyorum: Düsseldorf'a mı yoksa Frankfurt'a mı gittik?" dedi Hanks.

Hanks şu anda Apple TV Plus'ta yayınlanan Finch'te bir role sahip.

65 yaşındaki Hanks, yaşayan en popüler Hollywood yıldızlarından biri ve tüm kariyeri boyunca iki Oscar ve yedi Primetime Emmy Ödülü kazandı.

En dikkate değer eserleri arasında "Philadelphia"da AIDS'li bir eşcinsel avukat, "Big"de çekici bir lider ve "Er Ryan'ı Kurtarmak"ta ABD Ordusu yüzbaşı rolü yer alıyor. Aynı zamanda “Oyuncak Hikayesi” film serisindeki antropomorfik bir kovboy olan Şerif Woody'nin arkasındaki ses (İngilizce versiyonda).

Peki ya siz Tom Hanks'in favori filmlerini nasıl buldunuz, size göre en iyi Tom Hanks filmi hangisiydi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.