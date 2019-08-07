Tom Hardy'li Taboo'nun 2. Sezonu için Önemli Açıklama

İngiliz aktör Tom Hardy’nin başrolde oynadığı Taboo dizisinden beklenen haber nihayet geldi! Nisan 2017’de yayınlanan ilk sezondan bu yana haber alınamayan seri, çok yakın bir zamanda geri dönebilir.

Peaky Blinders’ın arkasındaki isim olan Steven Knight, Tom Hardy ve babası Chips Hardy tarafından FX ve BBC One için yaratılan Taboo, son yılların en dikkat çeken dizileri arasında yer alıyor.

Başrolünde Tom Hardy’i izlediğimiz drama serisi, televizyondaki macerasına 2017’nin nisan ayında başlamıştı.

Sekiz bölümden oluşan ilk sezonuyla izleyicilerden tam not almayı başaran Taboo, babasının nakliye imparatorluğunu yeniden inşa etmek için 1812 Savaşı sırasında Afrika'dan İngiltere’ye geri dönen James Keziah Delaney’in (Tom Hardy), hem hükümet hem de en büyük rakibi ile girdiği kıyasıya rekabeti merkezine alıyor.

FX Yönetim Kurulu Başkanı John Landgraf, Taboo’nun yaratıcısı Steven Knight ile görüştüklerini söyleyerek, “Size detaylardan bahsedemem; ancak Knight’ın kafasında ikinci ve üçüncü sezonlar için harika fikirler var” ifadelerini kullandı.

Knight, 2017 yılında Deadline ’a verdiği demeçte, Taboo’nun üç sezondan oluşacağını dile getirmişti.

Taboo 2. sezon üzerindeki sır perdesi henüz kalkmış değil. Zira projenin ilerlemesi biraz da Hardy’nin takvimine bağlı. Ayrıca Knight ve Hardy’nin şu anda FX ve BBC One için A Christmas Carol adlı diziyi ürettikleri bilgisini de araya sıkıştıralım. Sıranın ne zaman Taboo’ya geleceğini ise zamanla göreceğiz.