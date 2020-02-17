Tom Holland, Uncharted Filminin Senaryosunu Heyecan Verici Bulmuş

Uncharted filmi için yeni bir yönetmen arayışı sürüyor. Bildiğiniz gibi Sony Pictures, Ruben Fleischer ile anlaşma imzalamak istiyor ama henüz bu konuda yeni bir gelişme yaşanmış değil. Diğer yandan Tom Holland, filmin vizyona girmesini bekleyen bizleri daha da heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

IGN, Holland ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Kendisi yaşanan yönetmen değişikliklerine ve ertelenmelere rağmen olumlu bakış açısını korumaya devam ediyor. Hatta yapımcıların Uncharted için doğru yaklaşımı bulduklarını ve oyun dünyasından beyaz perdeye yapılan aktarımlarda yaşanan sorunun da çözüleceğini düşünüyor.

"Çoğu video oyun filminin sunmayıp Uncharted'ın sunduğu şeyin, oyunlar için kök hikaye olduğunu düşünüyorum. Yani oyunları oynadıysanız, filmde ne olacağını görmemiş olacaksınız. Ve eğer oyunları oynamadıysanız, filmden keyif alacaksınız çünkü herkesin aynı anda alacağı bir bilgi olacak."

Bildiğiniz gibi Uncharted filmi, Indiana Jones tarzında bir aksiyon filmi olacaktı ama Sony Pictures son dakika golü atarak Nathan Drake ile Victor Sullivan ikilisinin nasıl tanıştıklarının anlatıldığı bir hikayenin sunulmasını istemişti. Nathan Drake rolünde olacak Tom Holland, söylediğine göre filmin sil baştan yazılan yeni senaryosunu okumuş ve heyecan duyduğunu dile getiriyor. "Senaryonun en son taslağını okudum ve bu zamana kadar okuduğum en iyi senaryolardan bir tanesi. Gerçekten, gerçekten heyecan verici."

Eğer yeni bir ertelenme haberiyle karşılaşmazsak, Uncharted filmi 5 Mart 2021 tarihinde vizyona girecek. Nathan Drake karakterini Tom Holland, Victor Sullivan karakterini ise Mark Wahlberg canlandıracak.